Coufal poprvé a naposledy o Belmondu: Napsal bych blbej tweet...

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Poprvé od listopadového průšvihu v Olomouci a dočasného konce v reprezentaci přišel Vladimír Coufal mezi české novináře a promluvil o nejnáročnějším půlroku v kariéře i myšlenkách na uzavření štace v národním týmu. „Napadlo mě to, ale děkuju všem za druhou šanci,“ popisoval pokorně a s výraznou dávkou ponaučení bek West Hamu. Na oficiální tiskovku před zápasem s Maltou dorazil ze Schladmingu do hodinu a půl vzdáleného Grödigu s koučem Ivanem Haškem.

Proč jste přijel mluvit zrovna vy? Dostal jste černého Petra?

„Tiskovka musela být tady, na hotelu jsme ji bohužel udělat nemohli. Netahali jsme si sirky, byl jsem určený. Neměl jsem s tím žádný problém. Rád vás všechny vidím.“

Pocity po návratu jsou asi fajn...

„Skvělé! V reprezentaci je skvělá atmosféra, nálada. Jsem rád, že jsem zpátky, že se za mě kluci postavili a že mi nový realizační tým dal důvěru. Jsem nadšený. Hrozně si toho vážím, udělám vše pro to, abychom byli úspěšní. Makám jako celý tým. A těšíme se na EURO.“

Jak probíhala komunikace s novým trenérem Ivanem Haškem o comebacku?

„Trenér mi volal, ale co jsme si řekli do telefonu, bych asi neměl říkat na tiskové konferenci. Potom mi oznámil, že v březnu nebudu nominovaný, protože chce vyřešit něco s mužstvem. Jsem rád, že se za mě mužstvo postavilo. Sledoval jsem březnové zápasy samozřejmě u televize a trpěl jsem. Potrestal jsem se sám, protože jsem nemohl být s klukama. Nemohl jsem hrát fotbal za svou zemi, přitom jsem pro to vždycky dělal všechno. Pak jsem to pokazil a dostal trest. Jsem nesmírně rád, že můžu jet na EURO, děkuju všem.“

Bliklo vám hlavou, že už se třeba v nároďáku nemusíte nikdy objevit? Ani na EURO, ani na mistrovství světa. Zkrátka nikdy?

„Samozřejmě. Během pauzy jsem měl hodně prostoru na přemýšlení. Stačilo, kdyby se za mě kluci nepostavili nebo bych neseděl novému realizačnímu týmu... To všechno se mohlo stát. Pro mě by to byl pravděpodobně konec reprezentační kariéry, protože pan Hašek staví tým s vrcholem pro mistrovství světa. Pokud bych do toho mužstva nepatřil, pravděpodobně bych napsal nějakej blbej tweet, že končím reprezentační kariéru, pokud by se to vůbec hodilo... Nebo by se to prostě nějak oznámilo. I tohle jsem měl v hlavě, ale doufal jsem v druhou šanci. Díkybohu.“

Jak vám v Londýně pomáhal v tomto období Tomáš Souček?

„Suk mi pomohl hned v Olomouci po kauze, která se stala. Věděl jsem, že je hodně zklamaný. Je těžký, když mu na očích vidíte, že jste ho zklamal. Já to poznal, ale děkoval mu za to, protože mě podržel. A pokračoval v tom i v Anglii. Soustředil jsem se na West Ham, nechtěl jsem, aby mě ovlivňovala tahle kauza dál. I trenér Moyes mě podržel. Říkal, že co jsem provedl, ho v Anglii vůbec nezajímá, že jsem byl pro něj vždycky profesionál a že jedno zaškobrtnutí nic neznamená. Hned mě za čtyři dny postavil do zápasu v Burnley, který jsme vyhráli. To bylo super. Jinak to samozřejmě na mě skákalo všude možně, pomohlo mi, že jsem byl v zahraničí, kde se to tolik neřešilo. To samozřejmě nesnižuje prohřešek, ale Sukovi jsem za pomoc hodně vděčný.“

V mládí jste si taky užil své, když vás nechtěli v Baníku a na profesionální kariéru to nevypadalo. Které období bylo složitější?

„Dobrá otázka, ale hodně těžce se to porovnává. Začátky byly těžké fotbalově, ale nepodepisovaly se na psychice. Věděl jsem, že buď fotbal hrát budu, nebo ne. Miloval jsem ho, chtěl jsem ho hrát, ale nebylo to složité psychicky. Zatímco teď jsem se potrestal fotbalově i životně. Bylo to těžké pro moji rodinu, manželku, rodiče možná ještě víc než pro mě. Já jsem se uklidil do Anglie, ale taťka, mamka, babičky čelili otázkám. Takže tohle bylo asi nejtěžší období v kariéře. Dostal jsem druhou šanci, jsem ponaučený.“

Nová reprezentace je dosti omlazená a nezkušená, že?

„Jo, tým se hodně obměnil. Máme hodně mladých hráčů. Já jsem rád, že jsem tady a že jim můžu pomoct. Předat zkušenosti, mluvit s nimi po tréninku, jako kluci pomáhali mně, když jsem před nějakými šesti roky začínal v reprezentaci. Třeba Theo (Gebre Selassie). Jsem tady já i další starší hráči pro ně, je to jedna z mých nových rolí. Bude to pro ně těžké, protože někteří kluci s jedním nebo dvěma starty třeba rovnou začnou na EURO. Kdykoli ale za mnou můžou přijít, zeptat se, vypovídat, když budou nervózní. Není žádný problém, jsme tým. Navíc kluci jsou sice mladí, ale hladoví a ambiciózní. Doufám, že tu obrovskou kvalitu a potenciál předvedou na EURO.“

Nejdřív vás však čekají dvě utkání, proti Maltě a Severní Makedonií. Před minulým EURO jste vysoko prohráli s budoucími vítězi z Itálie, teď veřejnost čeká výhru 6:0...

„Může se stát, že Maltu neporazíme 6:0 a že EURO nebude úspěšné. Ale Francie s Lichtenštejnskem taky nepředvedla žádný uragán. Vyhráli sice 3:0, ale kdyby neměli Mbappého, taky se trápí. Dnes se fotbal nesmírně vyrovnává. Samozřejmě chceme vyhrát každý zápas, nezříkáme se zodpovědnosti, ale vrchol máme 18. června v Lipsku proti Portugalsku. Chceme, aby tady byla pozitivní atmosféra, aby za námi stála republika. Aby to bylo podobné jako s hokejisty, kdy se celá národ semkl a táhl za jedním úspěchem. O tohle bych poprosil fanoušky a veřejnost. Uděláme vše pro to, abychom jim udělali radost.“

A pak budete řešit budoucnost ve West Hamu?

„Mám pořád na rok smlouvu, chci ji minimálně dodržet. Budoucnost se určitě bude řešit, ale teď se soustředím na EURO. Rád bych vám k tomu řekl něco víc, ale momentálně se koncentruju na reprezentaci. Nicméně můžu ještě něco dodat?“

Prosím...

„Moc děkuju za to, že jste se ptali na tuhle kauzu. Nechtěl jsem to říkat na začátku tiskovky, ale asi jste všichni pochopili, jaký byl důvod, že jsem přijel já. Tímhle bych to chtěl mít definitivně uzavřené, aby měl tým pokoj a soustředil se na EURO. Prosím, abyste se na to už neptali nikoho z kolegů ani trenérů. Máme vrchol na turnaji, proto jsme všichni tady. Děkuju.“