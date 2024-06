Polemika: Je správné, že Češi skrývají tvář? Ano, ať si drbou hlavy. Ne...

Dlouho očekávané fotbalové EURO se blíží, schovává se za rohem a čeká na start. Na ten se připravují čeští fotbalisté, ačkoli se spíš skrývají. Pravou tvář zakryli dekou a pod ní pilují poslední detaily, které nesmí za žádnou cenu prosáknout ven. Jak bude vypadat sestava? A co herní styl? Zatím jen otazníky. Je to ale správně? To v polemice rozebrali redaktoři deníku Sportu a webu iSport.cz Jonáš Bartoš a Michal Kvasnica.

Jonáš Bartoš: ANO

Ať si analytici drbou hlavy

Rozbalit to naplno, zdrtit slabšího soupeře v nejsilnější sestavě? Tudy česká cesta za úspěchem na EURO nevede. Hráči si potřebné automatismy a taktické varianty chystají na trénincích za zavřenými dveřmi, trenéři věří, že je do zápasů přenesou v plné míře až ve chvíli, kdy opravdu o něco půjde. A to rozhodně není případ zápasu s Maltou. V první zkoušce před startem Eura mohou přijít záblesky, určitě ale ne kompletní strategie, jak se český tým hodlá prezentovat na velkém turnaji. Všichni soupeři se vzájemně pozorují, hledají a analyzují všechny možné informace. Rozhodují detaily a zůstat co nejdéle nečitelnými je jedním z českých taktických záměrů. Zvlášť když národní tým pod Ivanem Haškem odehrál pouze dva zápasy. Dělají to i jinde – třeba Portugalci mají na kempu 30 hráčů do pole a hlavní tvář Cristiano Ronaldo se ještě opaluje na dovolené na jachtě. Jen ať si analytici drbou hlavy, s čím národní tým nakonec na EURO přijde.

Michal Kvasnica: NE

Buďte sebevědomí a pilujte jen detaily

Kdyby byl reprezentační realizační tým pohromadě dlouhodobě, kdyby nebyl kádr tvořen novými mladými hráči s minimem startů, kdyby se do mužstva nevracela dvojice hříšníků z Belmonda... Tak potom ano. Potom by absolutní tajemno vůči světu bylo pochopitelné. Když máte základní herní principy, (situační) rozestavení, součinnost dvojic až trojic, (re)presink, standardní situace včetně autů, výstavbu, postavení, organizaci defenzivy i ofenzivy zautomatizované, můžete mlžit.

Ale je v tomhle stavu současný český nároďák při druhém společném srazu pět měsíců od nástupu trenéra Ivana Haška do funkce? Je ready na to vybalit všechny zbraně až naostro při nablýskané show proti Portugalsku?

Kéž by! Ale upřímně se přiznávám, že radši bych už teď viděl sebevědomý mančaft, který věří nastavené cestě a sestavě – a už jen piluje detaily. Nejen na trénincích a u videa, ale v zápasech. Jakkoli věřím taktické vyspělosti a herní inteligenci českých kluků, zkusit si věci v utkáních je víc.