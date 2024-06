Kauza Sadílek: Sorry, byla to chyba. Zákaz tříkolek pro děti? Příště už ano

Do velkého turnaje půjde se stoprocentní bilancí. Trenér Ivan Hašek rovněž ve čtvrtém utkání u národního mužstva nepoznal nevýhru. Po nástupu do funkce zvítězil s mančaftem ve všech případech, v pondělí v podvečer porazili Češi v Hradci Králové Severní Makedonii 2:1. Nutno však říct, že i když je koučova statistika vskutku sexy, zápas takový rozhodně nebyl. Logicky ho ovlivnila i kauza kolem Michala Sadílka, již kouč po duelu vysvětloval. A sypal si popel na hlavu.

Neslavně slavný trenér Martin Pulpit měl vždy jasno: „Leváci nemohou kopat penalty!“

No, s tímhle nechoďte na Ivana Haška. Národní mužstvo se dostalo během závěrečné přípravy na EURO ke třem pokutovým kopům - a všechny tři proměnilo. Pokaždé pálily zlaté levé nohy. Dvakrát Antonín Barák, jednou Patrik Schick. Záložník se prosadil v pátek proti Maltě i v pondělí proti Makedonii, útočník ve druhém duelu. Jejich branky přinesly konečné skóre 2:1.

„Dvě vítězství se kvůli sebevědomí počítají. Bude nás to hnát dál dopředu,“ pronesl obránce Robin Hranáč. „Před turnajem máme sérii, která je důležitá. Dá se na tom stavět, ale ostrý start teprve přijde,“ připomněl střelec Schick datum 18. června, kdy se národní mužstvo poměří v Lipsku s Portugalskem.

Zápas s Makedonií byl však zvláštní, chvílemi až podivný. Vždyť už atmosféra v týmu po víkendovém průšvihu kolem Michala Sadílka, který přišel o EURO kvůli nehodě na tříkolce, byla narušená. Hráči jeho odchod obrečeli, při focení před utkáním v malšovické aréně ukázali triko s číslem osm a jmenovkou Sadílek. „Dres pojede s námi celou dobu. Michal určitě také dorazí,“ rozhodl kouč.

Vedení reprezentace navíc muselo záležitost vysvětlovat.

Otazník létal nad tím, zda hráči (se Sadílkem byli na vyjížďce David Jurásek a Ladislav Krejčí) porušili týmová pravidla. „Ne,“ řekl kouč Hašek. „Mají zakázané adrenalinové sporty, paragliding, rogalo, tam tříkolka, na které jezdí desetileté děti, nepatří. Ale příště ji taky zakážeme,“ utrousil hořce.

Potíží byla rovněž komunikace. Vedení reprezentace v prohlášení uvedlo, že se Sadílek zranil na kole, vědělo, že by tříkolky jedoucí z kopce vyvolaly pozdvižení. „Byla to naše chyba, bereme ji na sebe,“ nevykrucoval se Hašek. „Omlouvám se za ni. Sorry, to se nám nepovedlo.“

Na tiskové konferenci se mu nemluvilo lehce. Bylo to znát. „Je mi líto, co se Michalovi stalo. Budeme hrát pro něj,“ slíbil.

Navíc musel vyřešit, kdo zaujme Sadílkovo místo v srdci sestavy, tedy ve středu zálohy. Bylo totiž velmi pravděpodobné, že by záložník Twente byl v základní sestavě i na šampionátu. Vedle kapitána Tomáše Součka je zavedený, přispívá pracovitostí, velmi slušnou levou nohou, snad nekonečnou energií.

Volba mohla padnout na zarputilého zelenáče Lukáše Červa, který si zahrál dvanáct minut proti Maltě. S Makedonií však možnost nedostal. Místo něj se do centra dění postavil slávistický rutinér Lukáš Provod. Byť je zvyklý okupovat jiná místa (pozici deset, levého wingbeka či křídlo, útočit zprava), zahrál poměrně slušně. „Lukáš je tahový hráč. Myslím, že je v podobné formě, jako byl před těžkým zraněním,“ připomněl Hašek, že Provod přišel o minulé EURO kvůli drsným lapáliím s kolenem.

Na tom následujícím si zahraje posílen o výhru nad kousavým sokem. Makedonci šlapali tvrdě, ostře v defenzivě, byli zatažení, k tomu simulovali, zdržovali. „Viděli jsme, proč jsou schopni uhrát remízu třeba s Itálií,“ podotkl Hašek. „Já nevím… Je to přátelák, ale Makedonci se celou dobu váleli, zdržovali, dělali tam divadla. Nechápu, že to mají zapotřebí. Před penaltou, když se to tam postrkuje a oddaluje se to, musí být člověk pořád soustředěný, lehké to není,“ vykládal Schick, jenž zahrával „desítku“ až po tříminutovém prostoji plném dohadů.

Proměnil ji, Barák také, proto přišlo vítězství. Mírně utrápené, ale povzbuzující. Do Německa letí mužstvo ve čtvrtek, nyní má dva dny volno.