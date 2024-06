Holeš: Nejlepší výstavba, dál to bylo slabší. Z polehávání jsme měli nervy

Co vám generálka napověděla směrem k EURO?

„Byl to náš nejlepší zápas ve výstavbě hry. Dokázali jsme se přes soupeře dostat až k vápnu. Tam to ale bylo slabší, nedokázali jsme se propracovat k větší šanci. Byť v prostorech okolo vápna jsme toho měli hodně. Z naší strany to byl odbojovaný zápas a jsem rád, že jsme ho dotáhli do vítězného konce.“

Jak moc vám vadilo zdržování soupeře?

„Je to nepříjemné. Zápas jsme chtěli držet v tempu, aby Makedonci byli zavaření a nám se otevíraly prostory. Oni to ale kouskovali, polehávali. Ale je možné, že nás něco podobného čeká v utkáních s Gruzií nebo Tureckem. Aspoň jsme si to vyzkoušeli. Na hřišti jsme z toho měli trochu nervy. Protože chcete hrát a vy vidíte, jak to dělají naschvál. Před každým zápasem si připomínáme disciplínu, že nesmíme dostávat žluté karty. Dodržujeme to. Jsme dobře nastavení.“

Myslíte, že na EURO si sudí zdržování více pohlídají a budou to trestat?

„Může se to stát, ale dostali jsme od UEFA školení, že rozhodčí budou polehávání trestat žlutými kartami. Kdyby dneska dostal gólman napomenutí dřív, věci by to prospělo. Snad to bude na EURO přísnější.“

Počítáte při absenci zraněného Michala Sadílka, že budete variantou pro střed zálohy?

„Ještě jsme se o tom nebavili. Trenéři to budou řešit až v příštích dnech. Uvidíme. Já sebe beru jako stopera.“

Fungovalo to proti Makedonii ve stoperské trojici?

„Myslím, že jo. Makendonce jsme do ničeho nepouštěli. Měli jednu střelu, pak bohužel ten gól… Vzadu jsme si v trojce vyhověli, zajišťovali se. Bylo tam i dost nepříjemných situací, kdy balon hodili za nás. Se vším jsme si poradili. Jsem spokojený.“

Stoperská trojka byla seskládaná z hráčů tří nejlepších českých klubů. Jak jste si před zápasem rozdělili role?

„Máte pravdu, že jsme všichni z top trojky. S klukama se hodně bavíme na tréninku. Jsme všichni dost zkušení. I Robin Hranáč, který je sice mladší, ale už toho odehrál dost. Dokážeme si vyhovět, hlavní je komunikace.“

Proti Maltě a Makedonii jste hodně útočili. Proti Portugalsku vás na úvod turnaje bude čekat typologicky úplně jiné utkání. Nemůže nastat problém, že vás soupeři nedostali vzadu více pod tlak?

„Jo, s Portugalci to bude úplně něco jiného. Ale podobný zápas jako proti Makedonii může přijít s Gruzií. Proto je dobře, že jsme si to vyzkoušeli. Do plné obrany je vždycky nejtěžší hrát. Proti Portugalsku nám může vyhovovat blok a hrát víc na brejky, protože v týmu máme dostatek rychlostních hráčů.“

Co budete dělat ve dvou dnech volna?

„Budu doma s rodinou, s dětmi. Hlavně si odpočinu a ve čtvrtek na to vlítneme.“