Hašek po Makedonii: Hráči ukázali formu. Výběr sestavy bude těžší

Do zápasu jste šli bez Michala Sadílka. Jak vy osobně nesete jeho zranění na tříkolce, kvůli němuž přišel o EURO

„Je mi hrozně líto, že s námi není, prostě se to stalo, ale zakazovat hráčům věci, které jsou dovolené dětem od deseti let? To se mohlo stát kdekoli. Abychom teď posílali hráče, že šli na takovou aktivitu ve svém volném čase, takhle jsme neuvažovali.“

Vy jste však zveřejnili, že se to stalo na kole.

„Komunikace byla naše chyba. Měli jsme náročný den, ještě večer jsme řešili, jestli se nemůže vrátit třeba na druhý zápas. Čekali jsme do poslední chvíle, ale pak jsme to udělali prostě blbě. Sorry, omlouváme se.“

Hráči se fotili před utkáním s Michalovým dresem. Přijede se podívat na EURO?

„Dres s námi pojede celou dobu a Michal určitě dorazí. Budeme hrát pro něj.“

Na jeho místě nastoupil Lukáš Provod. Jak ho zhodnotíte?

„Odehrál velmi dobré utkání. Je to tahový hráč, je vidět, že má formu jako měl před svým zraněním. Dneska to ukázal na hřišti.“

Nemohl dostat víc času Lukáš Červ?

„To bych mohl vyjmenovávat další osm kluků, které tady máme. Lukáš pracuje na tréninku velmi dobře. Když to vidíte, je škoda, že je v přípravě jen šest střídání.“

Nastoupil Provod a pomohl k výhře. Bylo to složité utkání?

„Stejně jako diváci jsme věřili do poslední vteřiny, že ten gól dáme. Nakonec se nám to povedlo. Musím říct, že to nebyl jednoduchý zápas.“

Z jakého důvodu?

„Makedonci nás nepustili do nějakého rytmu, bylo tam časté přerušování, simulování. Ze dvou šancí, které měli, tak dali jeden gól, v tom mají zkušenosti. Proti velmi dobrým týmům, třeba proti Itálii, umí uhrát výsledek. Jsou v hlubokém bloku a vepředu mají vyspělé hráče z větších klubů. Výsledek nebyl nějak velký, ale paradoxně jsme odehráli asi nejlepší zápas, co se týče zakládání akcí, kombinace, bohužel to často skončilo před vápnem, kde nám chyběla kvalitnější finální přihrávka. V presinku i represinku to bylo dobré, každopádně musíme být v topu 18. června.“

Už se vám rýsuje základní sestava na Portugalce?

„Někteří hráči ukázali, že jsou ve formě, proto pro nás bude těžší vybrat jedenáct nejlepších. Nemluvím jen o náhradnících, ale o všech. Ti, co přišli do hry, když je soupeř unavený, jsou pro nás hrozně důležití. To je pro nás dobrý poznatek.“

Byla utkání s Maltou a Makedonií především přípravou na Gruzii, s níž hrajete druhý duel ve skupině?

„Vidíte, že je těžké najít soupeře. Jsem především rád, že se nikdo nezranil.“

Nyní máte dva dny volno. Je pro vás důležité?

„Všichni se těšíme k rodinám, někteří měli těžkou sezonu. Kluci, kteří tolik nehráli, ještě doběhávali, trénovat budeme zase až po příletu do Hamburku ve čtvrtek. Pauza tam je, ale hrajeme až osmnáctého. Kondiční čísla jsou velmi slušná, hráči jsou připraveni i mentálně na to, až EURO vypukne.“