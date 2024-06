Priske? Zná českou mentalitu. Naučím se od něj nové věci, říká Lingr

Jak jste užil otevřený trénink v Norderstedtu?

„Moc. Bylo překvapením, že přišlo tolik lidí na trénink. Společně jsme si to užili. Fanoušci si pak zasloužili náš čas. Věnovali jsme jim podpisy. Byl to fajn otevírací trénink, první tady v Německu.“

Nakolik je otevřený trénink odlišný oproti uzavřenému, který budete mít v sobotu?

„Malinko jinačí to je. Trenéři dnes museli zvýšit hlas, protože jsme se vůbec neslyšeli. Před diváky je to vždycky speciální, hráči jsou více namotivovaní a možná se chtějí i víc ukázat. V průběhu tréninku jsme ale kulisu už moc nevnímali. Zítra už se budeme vyloženě připravovat na Portugalce.“

V Německu jste dva dny, dýchla na vás atmosféru šampionátu?

„Ano, opravdu moc. Je to moje první dospělé EURO. Mám to štěstí, že jsem v každé mládežnické kategorii zažil velký turnaj. V sedmnáctce, devatenáctce i v jednadvacítce. Největším snem bylo dostat se se seniorskou reprezentací na mistrovství Evropy. Jsem rád, že tady jsem. Máme tady skvělé prostředí pro trénink, všechno je skvěle nachystaný. Veškerý focus už nyní dáváme na Portugalsko. Teď už je na nás, abychom udělali nějaký úspěch.“

Před pár dny Feyenoord oznámil příchod trenéra Briana Priskeho. Jaké máte ohlasy od spoluhráčů ze Sparty?

„Slyšel jsem jenom pozitivní názory. Přiznám se, že jsem byl překvapený, jaký vztah s trenérem ve Spartě měli. Během dvou let odvedl skvělou práci, získal tři trofeje. Klobouk dolů. Feyenoord je pro něj zaslouženou odměnou. Vyzkouší si základní skupinu Ligy mistrů, což musí být pro něho super. A z mé strany? Jsem rád. Přijde k nám trenér, který zná českou mentalitu. Může mi to třeba trošičku pomoc. Je to nová motivace, nová výzva. Moc se těším, že se od něj naučím nové věci a že jako fotbalista porostu.“

Nejprve ve Slavii, ale poté i ve Feyenoordu a v reprezentaci jste si vysloužil nálepku profesionálního žolíka. Chcete se jí konečně zbavit?

„Umím vstoupit do zápasu, určitě mi to pomohlo k nominaci. Ale samozřejmě chci hrát od začátku. Z druhé strany jsem se vždycky chtěl ukázat z lavičky. Je dobře, že se mi to dařilo. Nicméně bych byl nerad, aby toho někdo zneužíval v dalším průběhu mé kariéry. (rozesměje se) Nyní jsem dostatečně sebevědomý, abych ukázal, že do sestavy patřím.“

V úterý vás čekají Portugalci. Jak to udělat, abyste se proti jednomu z favoritů turnaje nedostali do hluboké defenzivy?

„Souhlasím, že Portugalsko je velký favorit turnaje. Nebude to nic jednoduchého. Je to první zápas ve skupině, může být trošku ošemetný. Budeme chtít využít naše šance. Porazit se dá úplně každý. Portugalsko je absolutní špička, mají světové hráče, hrají v nejlepších klubech na světě. Samozřejmě největší star je Cristiano Ronaldo. Odmalička je to můj vzor. Ohromně se na něj těším. Bude to prostě strašně náročný zápas, ale my si věříme. Budeme chtít udělat nějaký bod.“

Jaká je nálada v týmu? Je už vyloženě pracovní?

„Stoprocentně ano. Přistáli jsme v Hamburku, z letadla jsme šli po červeném koberci. Všichni nás vítali. Hned to na nás dýchlo. Hele, turnaj začíná. I příjezd na hotel byl velkou věcí. Jsme nachystaní, těšíme a víme, že od první chvíle v Německu musíme být stoprocentně ready.“

V hotelu máte výborné zázemí, spíte na jednolůžkových pokojích. Vyhovuje vám, že jste sám?

„Prostředí je výborné, pochvalujeme si to. A ty pokoje? Snad mohu mluvit za všechny, jsme za to rádi. Mělo by to tak zůstat i do budoucna. Na klubové úrovni je to standard. Mně to vyhovuje i proto, že se můžu v klidu nachystat, udělat si věci, které potřebuji, a nikdo mi u toho nevadí. Pamatuji si třeba na Davida Juráska, když jsem s ním obýval pokoj ve Slavii. Vstával vždycky v šest ráno, což mi docela vadilo.“(směje se)

Česká reprezentace má nejmladší výběr turnaji. Je znát mladistvá atmosféra v týmu?

„Je to kompliment pro Česko, že jsme nejmladší. Jde o skvělou vizitku. V Evropě je normální, že hrají kluci v nižším věku. V reprezentaci je to pro mě trochu nové, ještě nedávno jsem patřil mezi mlaďáky. Teď se to dost obměnilo. Mladší kluci zapadli skvěle. Věřím, že nám pomůžou.“

Budete dnes sledovat zahajovací utkání mezi Německem a Skotskem?

„Určitě se sejdeme a budeme koukat společně. Fandit nikomu nebudu. Každopádně na turnaji budu více sledovat Nizozemsko, protože tam mám kamarády.“