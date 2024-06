První zápas mě ohromil, říká Lahm. Německo má silné útočné trio

Jak na vás zapůsobil výkon německých fotbalistů?

„Už dlouho nebyli tak silní a dominantní. Rozhodující byla vynikající kontrola hry v prvním poločase. Toni Kroos a Iilkay Gündogan si velmi dobře rozdělili role.“

Co konkrétně to obnášelo?

„Kroos byl ten, kdo rozehrává, kdo si pečlivě hlídá, aby byl blízko ke středním obráncům, vytváří tlak a v pravý moment naopak zase ubere. Gündogan ukázal to, co známe z Manchesteru City: dokáže udržet míč mezi jednotlivými řadami v ofenzivní fázi, a tak velmi dobře připravuje útoky. Tato osa hned napoprvé fungovala dobře.“

Čím obohacují hru německého týmu střelci Florian Wirtz a Jamal Musiala?

„Jsou to velmi silné individuality, které znamenají velké nebezpečí před bránou soupeře. Také musíme zmínit Kaie Havertze. Německo má silné útočné trio – plus žolíka Niclase Füllkruga.“

Co říká vítězství 5:1 o vyhlídkách Německa na letošním EURO?

„Prvním zápasem jsem ohromen. Pokud německý tým dokáže během turnaje udržet svou výkonnost, může se postavit i silnějším soupeřům. Máme všechny důvodu k optimismu.“

Jak jste vůbec spokojen s prvním dnem EURO?

„Spokojený je slabé slovo. Fanouškovské zóny byly plné, atmosféra na stadionu vynikající. Z obou hymen jsme měli husí kůži. A i počasí se vydařilo, bylo jasno a fanoušci mohli oslavovat venku. Přesně tak to má být, přesně tak jsem to chtěl.“