Chorvatsko - Albánie 2:2. Gjasula po chybě hrdinou. Trefil se i sparťan Laci

Albánský reprezentant Klaus Gjasula zvedá oči k nebi poté, co nejprve zavinil vlastní gól, ale následně srovnal zápas s Chorvatskem • ČTK / AP / Ebrahim Noroozi

Albánští fotbalisté ve druhém zápase na EURO remizovali 2:2 s Chorvatskem a připsali si první bod na turnaji. Poté, co Albánci ve skupině B dali zabrat i Itálii (prohra 1:2), skvěle rozjeli i duel s týmem kolem Luky Modriče. Už v 11. minutě se radovali z gólu, o který se postaral hráč Sparty Qazim Laci. Chorvatům se ale podařilo ve druhém poločase srovnat a dokonce otočit skóre poté, co si Klaus Gjasula nešťastně srazil míč do vlastní branky. Albánský reprezentant však svoji chybu odčinil, když v trefou v nastavení vyrovnal.