Hellebrand kraluje Ekstraklase, čeká ho repre? Nejlepší záložník ligy, zní z Polska
Českou ligu opouštěl Patrik Hellebrand jako člen jednoho z nejhorších týmů v tuzemsku; České Budějovice v roce 2024 ubojovaly záchranu až v baráži s Táborskem. O rok a půl později má šestadvacetiletý záložník úplně jiné starosti. S polským Górnikem Zabrze vede polskou Ekstraklasu a na konci sezony může být klidně senzačním mistrem. „Asi nejlepší střední záložník ligy,“ říká polský novinář Dawid Dreszer. Reprezentační pozvánka je dost možná za dveřmi…
Už na jaře se opavský rodák celkem překvapivě poprvé dostal mezi náhradníky výběru Ivana Haška. Nyní už je jeho mandát pro nominaci o mnohem silnější. Kreativní záložník ve výborné formě a v kádru vedoucího celku polské ligy? Zdá se to jako jasná volba. Není divu, že provizorní kouč Jaroslav Köstl sledoval nedávný zápas Górniku Zabrze naživo. Hellebrand před jeho očima dokonce vstřelil svůj druhý gól v sezoně.
„Už ve své první sezoně patřil podle mě k nejlepší středním záložníkům ligy, ale v tomto ročníku své hranice ještě posouvá. Myslím si, že už teď je v hledáčku větších týmů z Evropy. Snad i reprezentace,“ přikyvuje záložník Petr Schwarz z Wroclawi.
Byť o Hellebrandově hře jednou kouč Josef Weber řekl, že hezky vypadá, ale je často k ničemu, v Polsku se záložníkovi podařilo spojit atraktivitu s účelností. Trochu svou hru i změnil. V intenzivní a soubojové české lize si musel často pomáhat driblinky, byl nejfaulovanějším hráčem soutěže. Počet driblinků v Polsku klesl o třetinu, v Ekstraklase má na vše víc času. „Je tu víc fotbalovosti. Proto mu liga sedí,“ říká Schwarz.
Připomíná Kairinena
Místo toho se z bývalého hráče Slovácka, Slavie či Českých Budějovic stal přihrávkový metronom týmu. V klubu, kde působí i legenda Lukas Podolski, se usadil ve dvojici Jaroslawem Kubickim na pozici 6. Ačkoliv se pohybuje relativně hluboko, není žádným defenzivním buldokem, spíše zakládá všechny akce svého týmu. Podobně třeba jako Kaan Kairinen.
Jeho důležitost pro první tým tabulky dokládají famózní statistiky. Hellebrand rozdá za 90 minut v průměru 60,3 přihrávek; na takové číslo se nedostává v Česku žádný záložník, třeba zmíněný Kairinen jena čísle 52. V Polsku ho v tomto ohledu překonávají jen dva hráči. Do toho má ze záložníků nejvyšší úspěšnost v přihrávkách směrem dopředu, a třetí nejvyšší úspěšnost v soubojích.
„Je pojítkem mezi obranou a zálohou. V posledním roce se navíc začal zlepšovat v defenzivní hře, což sám mnohokrát v mediálních výstupech zdůrazňoval. Na míči je naprosto úžasný, prakticky mu ho nejde odebrat. Když dáme stranou vyloženě ofenzivní záložníky, Hellebrand je nejlepší středopolař v lize. Je těžké najít hráče jako on,“ povídá novinář Dawid Dreszer z webu iGol.pl. „Podle mě je to jeden z nejlepších přestupů, které v Zabrze v posledních letech udělali.“
Cenovka roste
Šikovný kreativec by si tak klidně mohl brzy myslet ještě na lepší angažmá, byť v Górniku nedávno podepsal smlouvu do roku 2029. „Někdo by musel nabídnout pořádný balík,“ přemítá Dreszler. Na webu Transfermarkt vystřelila Hellebrandova hodnota strmou čarou nahoru – v závěru angažmá v Dynamu stála na 13 milionech korun, nyní je na 60 milionech. Zastavit se může mnohem dál, zvlášť pokud se člen velké fotbalové rodiny probojuje do evropských pohárů.
V současnosti je ale nedílnou součástí dobře namazaného stroje kouče Michala Gašparíka. Stále relativně mladý slovenský trenér převzal klub před sezonou a ihned začal z hráčů mačkat potenciál, který se v nich v minulé nepovedené sezoně skrýval. Klub z jižního Polska se nyní hlásí o historický výsledek – ligu naposledy vyhrál v roce 1988, v posledních pěti letech se navíc umisťoval ve středu tabulky. K překvapivému prvnímu místu samozřejmě pomohla i krize Legie Varšava a Rakówa.
„Jsou velmi disciplinovaní, dobře vypadají především ve velkých zápasech. Při pohledu na jejich hru je vedení v soutěži více než zasloužené,“ říká Dreszler.
Byť v celkově kvalitě polská liga stále mírně zaostává za českou, nebylo by radno obrozeného Hellebranda z pozice reprezentace ignorovat. Veřejnost volá po kreativních záložnících a první vlaštovkou byla nominace Michal Berana. Přiletí další?