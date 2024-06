Slovinsko - Srbsko 1:1. Outsider sahal po výhře, v nastavení srovnal Jovič

Zan Karničnik zavřel zadní tyč a poslal Slovince do vedení • ČTK / AP / Antonio Calanni

Slovinci byli ve druhém zápase na EURO v Německu blízko první výhře. Se Srbskem nakonec remizovali 1:1. Outsider skupiny C šel do vedení po gólu obránce Zana Karničnika, jenž po centru do vápna zavřel zadní tyč a rozjásal svůj národ. Na úplném konci zápasu ale srovnal po rohovém kopu Luka Jovič.