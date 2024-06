Srby pobouřily pokřiky o smrti. Žádají tresty a hrozí odstoupením z EURO

Srbská minulost na Balkáně budí kontroverze téměř každý šampionát. Na předchozím mistrovství světa unikla fotka z jejich šatny s protikosovským heslem, dříve zase Srbobvé kritizovali oslavy švýcarsko-albánských fotbalistů, kteří vytvářeli rukama gesto orlice.

A sami Srbové za chování svých fanoušků často pykali. Právě proto nyní generální sekretář tamního fotbalového svazu Jovan Surbatovič žádá UEFA, aby zakročila i u konkurence.

„To, co se stalo, je skandální a my budeme žádat UEFA o pokutu pro obě federace, i kdyby to mělo znamenat nepokračování v soutěži. Pokud nepřijde trest, budeme přemýšlet, jaké budou naše další kroky,“ řekl Surbatovič srbské televizi RTS. Poslal i oficiální dopis generálnímu řediteli UEFA.

UEFA už jednou během šampionátu ve prospěch Srbů zasahovala, když zrušila akreditaci kosovského novináře Arlinda Sadikua, který během zápasu s Anglií předvedl zmíněné gesto orlice směrem k srbským fanouškům. Ti během zápasu házeli na hrací plochu kelímky a jiné předměty, za což dostalo Srbsko pokutu přesahující 12 tisíc liber (přes 350 tisíc korun).

Společně s Albánií také padly další tresty za fanoušky kvůli nacionalistickým transparentům. „Sami jsme potrestáni za ojedinělé případy, ale naši fanoušci se zatím chovali mnohem lépe než ostatní. Jeden fanoušek byl potrestán za rasistické urážky a nechceme, aby to bylo přičítáno ostatním. My Srbové jsme gentlemani a máme otevřené srdce, proto apeluji na fanoušky, aby zůstali gentlemany,“ řekl Surbatovič.

Srbové jsou ve skupině C stále ve hře o postup, úvodní zápas prohráli s Anglií 0:1, ve druhém duelu vydřeli bod v nastaveném čase proti Slovinsku (1:1) a na závěr je čekají Dáni. Pokud by ze soutěže opravdu odstoupili, znamenalo by to pro UEFA bezprecedentní chaos. Očekává se tak, že evropský fotbalový orgán bude konat rychle.