Jurásek perlil a přiznal sen: Yamal? Ten mladík je dobrý. Vtípek na Schicka

PŘÍMO Z NĚMECKA | Ne že by si vylosovali „černého Petra“, ale na radnici do centra Hamburku v rámci oficiálního přivítání od politiků dorazili mladíci. „Mrzí nás, že tady nejsme kompletní, ale připravujeme se na důležitý zápas,“ omlouval českou účast předseda FAČR Petr Fousek. V doprovodu kapitána Tomáše Součka se do béžových sak obléklo trio Matěj Jurásek, Vítězslav Jaroš a Lukáš Červ. Spolu s realizačním týmem předali státnímu radnímu Christophu Holsteinovi podepsaný dres. Na oplátku dostali od německé municipality loď ve skleněné lahvi pro štěstí. A Jurásek pak perlil...