Češi jsou skvělí hosté, říká hoteliér. Konzole zbourala internet, tajný kufřík

PŘÍMO Z NĚMECKA | Už je to přes týden, co se národní tým zabydlel ve špičkovém a klidném zázemí komplexu Steigenberger Hotel Treudelberg zhruba dvacet kilometrů severně od stadionu Hamburku. A Eckart Pfannkuchen, ředitel resortu, do kterého spadá i rozsáhlé golfové hřiště, je z českých hostů nadšený.

„Naprosto fantastičtí tiší hosté. Žádná narušení, nic, co by bylo zvláštní oproti normálu,” říká Pfannkuchen. „Mají tu stolní tenis i fotbálek, trávit spolu čas je pro ně velmi důležité. Občas zajdou do bazénu, mají pro sebe nachystané fitness a myslím, že se kromě vlastního programu dobře zabaví ve vlastních pokojích,” doplňuje s profesionálním úsměvem.

Ředitel hotelu nás provádí lobby a částí hotelu, která je přístupná i veřejnosti a dalším hostům. Pak se na chvíli zastaví se u koutu s PlayStationem a vzpomene si na drobnost, která ho pobavila. „Tohle je prostor pro hosty, hráči si přivezli vlastní konzole, protože tu doufejme budou celý měsíc. A ve chvíli, kdy se všichni připojili, v hotelu spadl internet,” směje se Pfannkuchen.

O českých hostech mluví v superlativech. „Fantastičtí. Jsou naprosto disciplinovaní, mají každý den jasně nalinkovaný program. Pokud se řekne, že v deset je trénink, pět minut před desátou už je celý tým připraven před budovou. Je to vše velmi dobře zorganizováno,” těší ředitele hotelu.

Národní tým tu má i svého vlastního kuchaře. „Upřímně řečeno by to dnes fungovalo dobře i s naším týmem, ale někdy kuchař rád vytvoří něco výjimečného, takže si přivezl celý svůj tajný kufřík plný specialit z České republiky,” směje se Pfannkuchen. „Ale jsme moc rádi, že ho máme ve své kuchyni. Naši kuchaři s ním rádi pracují a myslím, že jim to opětuje.”

Čeští fotbalisté jsou na EURO bez rodin a na režimu by se nemělo nic měnit. Naposledy se s nimi mohli delší dobu vidět v dvoudenním volnu, které předcházelo právě cestě do hotelového komplexu severně od Hamburku. Od té doby se mohli čeští fotbalisté jen krátce zahlédnout s blízkými okolo zápasu s Portugalskem v Lipsku, kam vycestovalo na 15 tisíc českých fanoušků.

„Z rodiny jsem tam měl jen bráchu, se kterým jsem se potkal před zápasem, zahlédl jsem ho pak na tribuně, zamávali jsme si, ale po zápase jsem ho neviděl. Bylo to blízko do Česka, bylo tam spoustu kamarádů a známých, tak myslím, že jsme si to užili,” těšilo stopera národního týmu. „Hráči se mohli půl hodiny po zápase setkat se dvěma blízkými osobami,” líčil asistent trenéra Jaroslav Köstl.

A tak jsou fotbalisté, realizační tým i další pracovníci okolo národního týmu pohromadě právě většinou v Treudelbergu. V poklidném předměstském prostředí mají klid. „Pokud sem přijíždíte čistě ze sportovních důvodů, tohle je ideální místo. Pokud se chcete dostat víc do centra a užít si noční život, asi to nebude úplně pro vás. Není tu nic, co by tu mohlo ohrozit vaše soustředění, jsou tu veškerá zařízení pro trénink a fitness,” popisuje okolí komplexu Pfannkuchen.

Klid i bezpečí jsou pro reprezentaci zajištěny, ačkoliv jsou v resortu ubytováni další hosté. Z celého komplexu totiž reprezentace zabírá jen část. Konkrétně dvě patra. Celý komplex je ale mnohem rozlehlejší. „Jsme v příznivé situaci, protože hotel není jedna obrovská budova o desítkách pater. Místo toho ji tvoří deset budov, které jsou od sebe poměrně rozdělené. A funguje to,” těší ředitele hotelu.

Život na hotelu i na trénincích si hráči i realizační tým zpestřují různými hrami. „Teď hodně hrajeme krycí jména,” pousmívá se Holeš. „Jedeme to hodně my i trenéři, co tak vím. Ale hrajeme i normální karty nebo ligreto,” doplňuje.

I když je Ivan Hašek velký golfový milovník a za lobby je rozlehlé hřiště, na jeden z oblíbených sportů trenéra národního týmu ještě ve větší míře nedošlo. „Původní plán byl, aby si udělali golfový turnaj, ale nakonec k němu nedošlo, asi nebyl dostatek lidí z české strany, kteří by měli zájem. Každopádně kdyby k tomu byla chuť, dá se zorganizovat v jakýkoliv den v týdnu,” nabízí na dálku národnímu týmu Pfannkuchen.

Český národní tým podle šéfa hotelu neměl žádné extra speciální požadavky. „U fotbalových týmů je výhoda, že všechny potřebné záležitosti jsou dlouho dopředu známé. Jsme v Německu, takže pokud je cokoliv potřeba, můžeme kohokoliv poslat do jakéhokoliv obchodu okolo,” vyjmenovává výhody Pfannkuchen.

Na hotel dostal národní tým dobrou referenci i od Tomáše Ujfalušiho, který tu během působení v Hamburku pobýval s klubem na předzápasovém hotelu. „Treudelberg je v provozu od roku 1992 a prvních dvacet let to byl partnerský hotel HSV. Až poté se klub přesunul blíž centru města,” říká manažer hotelu.

Dodnes se v něm ale ubytovávají i fotbalové kluby. „Když hrál Šachtar Doněck v této sezoně domácí zápasy v Lize mistrů v Hamburku, bydlel u nás. Fotbalová komunita je docela provázaná, takže si mezi sebou dá vědět. Jsme nadšeni, že český národní tým si vybral za sídlo právě nás,” usmívá se Pfannkuchen.

I díky dlouholetým zkušenostem se sportovními týmy byla pro Treudelberg jasná volba, aby usiloval o možnost ubytovat některého z účastníků EURO. „Bylo to naše okamžité rozhodnutí už před čtyřmi, pěti lety, abychom se přihlásili o možnost být base campem pro týmy na mistrovství Evropy. Je fantastické mít tady českou reprezentaci i všechny doprovodné mediální a další aktivity,” završuje Pfannkuchen.