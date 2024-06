SESTŘIH: Španělsko - Gruzie 4:1. Šok, ale pak show a postup favorita

Oba soupeři si zopakovali vzájemné souboje z kvalifikace, v níž Španělé doma zvítězili 3:1 a venku dokonce 7:1. „La Roja“ navázala na první fázi šampionátu, v níž jako jediná neztratila ani bod a ani jednou neinkasovala.

Další rekord překonal Lamine Yamal. Ve věku 16 let a 353 dní se stal nejmladším hráčem, který se objevil ve vyřazovacím zápase Eura. Překonal zápis Angličana Judea Bellinghama (18 let a 4 dny na minulém ME). Mladík z Barcelony se pak stal teprve druhým hráčem do 18 let ve vyřazovací fázi velkého turnaje po sedmnáctiletém Pelém na MS 1958 ve Švédsku.

Favorit začal velkým náporem, po úvodních minutách bylo držení míče v poměru 90:10 procent a brankář Mamardašvili si začal připisovat první zákroky. Jenže hned první nebezpečná akce na druhé straně skončila gólem. Kakabadze si v 18. minutě naběhl po pravé straně a centroval před branku na Kvaraccheliju. Toho bránil Le Normand a srazil si míč do vlastní sítě.

Španělé dál útočili, Williams donutil Mamardašviliho k dalšímu výbornému zákroku. Ještě o přestávky však gruzínský gólman přece jen inkasoval. Do branky zapadla střela Rodriho zpoza šestnáctky. V ofsajdové pozici stál Morata a videorozhodčí přezkoumával, zda španělský útočník nestínil brankáři ve výhledu, branka však platila.

Hned po přestávce se Kvaracchelija pokusil zaskočit gólmana Simóna, sotva překročil půlící čáru, branku však dalekonosnou střelou asi o metr a půl minul. Mamardašvili pak bravurně vyrazil Yamalův přímý kop. Míč se ale dostal zpátky ke Španělům a Yamalův centr hlavou využil Ruiz.

Favorit už měl zápas plně ve svéí moci, na střely vyhrál 34:4 a přidal ještě další dva góly. Ruizovu přihrávku využil Williams, na závěr Oyarzabal našel před pokutovým územím Olma, který se trefil přesně k tyči.