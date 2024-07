V Anglii luštili Riceovy nadávky na Calzonu: Plešatá... Řeší se i divné gesto

Slovenští fotbalisté sahali v osmifinále EURO proti Anglii po senzaci, nakonec jim po last minute vyrovnání Harryho Kanea a nůžkách Juda Bellinghama v prodloužení zbyly oči pro pláč... Po závěrečném hvizdu pak ještě došlo na emotivní přestřelku mezi italským koučem Slováků Franceskem Calzonou a Declanem Ricem, který počastoval trenéra poražených vulgárními nadávkami.

Bylo to drama se vším všudy, favorit z Anglie byl kousíček od vyřazení. A některým rozjitřené emoce vydržely i po zápase. Kouč Calzona si razil cestu k rozhodčím, s nimiž si chtěl vyříkat, že podle něho v prodloužení nedostatečně řešili anglické zdržování... Jenže do cesty mu vstoupil Declan Rice.

Bývalý trenér Neapole se ho snažil odstrčit, což záložníka Arsenalu rozpálilo do běla. Aby nedošlo k nějaké větší šarvátce, museli ho odtáhnout jeho spoluhráči. Tak si Rice zchladil žáhu na Calzonovi aspoň slovně. Britský Daily Mail si pozval specialistu na odečítání ze rtů, aby zrekonstruoval, co přesně někdejší spoluhráč Vladimíra Coufala s Tomášem Součkem z West Hamu na Itala křičel.

„Drž hubu, p**o, jo, drž hubu, ty plešatá k***o!“ měl podle experta řvát na Calzonu. Nakonec se vše podařilo uklidnit, Angličan se prý slovenskému kouči omluvil. „Měl zajít za rozhodčími a pak odejít. Já jsem s nimi potřeboval mluvit, jenže on neodcházel a pořád se tam ochomýtal,“ popisoval Ital. „Pak se mi omluvil a všechno je v pořádku,“ dodal Calzona s tím, že se mu hlavně nelíbilo, jak „anglický tým zdržoval a nebyl za to potrestán“.

Po zápase hodně žila i oslava vyrovnávacího gólu Juda Bellinghama, který po svých nůžkách před slovenskou lavičkou ukázal hodně podivné gesto, kdy si nejprve strčil prsty do úst a pak ruku nasměroval k rozkroku. Hodně lidí si to vyložilo jako urážku soupeře, to ovšem hvězda Realu odmítá.

„Byl to interní vtípek, který směřoval k několika blízkým kamarádům, již byli na zápase. Pro Slováky mám za jejich výkon jedině respekt,“ dušoval se pak Bellingham na sociálních sítích.