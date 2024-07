Mbappé nevěřil masce, byl nesvůj a pochodoval. Svědík o proměně Španělů

Otřel si pot do dresu a zmizel do kabiny. Kylian Mbappé musel kousat konec Francie v semifinále fotbalového EURO se Španělskem (1:2), byť měl v závěru utkání velkou šanci na srovnání. „Jako defenzivní hráč říkám, že udělal obrovskou chybu. Měl to uklidit,“ poznamenal ve studiu iSport.cz Petr Gabriel, bývalý obránce Sparty. Nestalo se, Španělé jsou prvním finalistou turnaje v Německu. „Je z nich cítit kvalita a změna způsobu hry, nedrží jen balon,“ pustil se do popisu způsobu hry Martin Svědík, nedávný trenér ligového Slovácka.