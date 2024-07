„Odmaskovaní“ Francouzi řeší viníka neúspěchu na EURO. Čas pro legendu?

Náraz do zdi. Francie, první a druhý tým posledních dvou světových šampionátů se s EURO loučí před branami finále. Vyřazení po porážce 1:2 s dosud vynikajícím Španělskem nemusí působit na první pohled jako neúspěch. Les Bleus se však prezentovali takovým stylem, že sílí hlasy po odvolání trenéra Didiera Deschampse. „Jestli povedu tým za dva roky na mistrovství světa? To se zeptejte prezidenta,“ vnímá pětapadesátiletý kouč sílící tlak.

Stanovený cíl byl splněn. Francie došla do semifinále turnaje v Německu. Proti Španělsku šla dokonce v deváté minutě do vedení, jenže nakonec prohrála 1:2 a čekání na evropský titul se protáhne minimálně na 28 let, když země galského kohouta naposledy vyhrála EURO v roce 2000. Celé letošní představení je však ihned po vyřazení vnímáno jako neúspěch.

„Odmaskovaní,“ vystihl přesně počínání Francouzů proti Španělům deník L'Équipe, jenž zároveň narážel na sundání krytu obličeje největší hvězdy týmu.

„Z naší strany to bylo selhání. Já jsem selhal. Chtěl jsem být evropským šampionem a nebudeme jimi. Nemůžete fotbal příliš komplikovat. Buď jste dobrý, nebo nejste. Já dobrý nebyl a jedeme domů. Jednoduché,“ sypal si popel na hlavu Kylian Mbappé.

Ten byl před šampionátem považován za favorita na nejlepšího střelce. V pěti zápasech se však prosadil jen z penalty. Neustále se řešilo, jak moc jeho výkony ovlivňuje utrpěná zlomenina nosu z úvodního zápasu s Rakouskem.

Ani dvě Mbappého asistence nestačily. V porovnání s tím, jak těžkou skupinu mělo Španělsko, je zarážející, že ani v nahrávkách nestačila pětadvacetiletá megahvězda na teprve šestnáctiletého Lamina Yamala.

Francouz pouze potvrdil, že zatímco na Mundialech září, na EURO nedokáže naplno prodat své umění. Fanoušky navíc popudily záběry, že v poločase duelu se Španělskem si vyměnil dres s protihráčem.

„Francouzský útok v čele s Antoinem Griezmannem a Kylianem Mbappém zahrál pod své možnosti. Hlavní odpovědnost ovšem leží na Didieru Deschampsovi,“ směřuje francouzský tisk svůj hlavní proud kritiky na hlavu trenéra, jenž Les Bleus vede již dvanáct let a smlouvu má až do mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026.

„Beru vyřazení na sebe, ale právě jsem prohrál semifinále a nebudu odpovídat na tuto otázku. Tu směřujte prezidentovi svazu,“ odkázal Deschamps novináře na Philippeho Dialla.

Ten svou funkci zastává teprve od loňského ledna a nebyl tedy tím, kdo podepisoval současnou Deschampsovu smlouvu. Před EURO odmítal, že by trenérova pozice mohla být jakkoliv v ohrožení. To se však nyní může změnit.

Jako hlavní důvody neúspěchu jsou skloňovány nefungující presink, nefunkční záloha a neproduktivní útok. Vždyť Francie se stala prvním týmem v historii, jenž se do semifinále EURO probojoval bez vstřelené branky ze hry, aniž by šlo o vlastní gól.

„Individuální dovednosti byly na straně Španělů,“ vidí deficit i v samotném kádru bývalý trenér Neapole a vítěz Ligue 1 s Lille, Rudi Garcia.

V zemi sílí hlasy volající po legendě legend. Zinédinu Zidanovi . Ten si už více než tři roky užívá naprosté volno. V minulosti přitom několikrát naznačoval, že právě francouzská reprezentace by byla jeho vysněnou štací.

„Rád bych se k trénování vrátil,“ nechal se na jaře slyšet vítěz Zlatého míče z roku 1998.

Zda se mu přání vyplní a Didier Deschamps dostane prostor hrát svůj oblíbený padel, napoví nejbližší týdny.