Španělsko - Anglie 2:1. La Roja vyhrála EURO! Na konci rozhodl Oyarzabal

Španělé jsou mistři Evropy! Ve finále EURO porazili Anglii 2:1. Do vedení šli krátce po startu druhé půle, když Nico Williams zakončil pas Lamina Yamala. Angličan Cole Palmer ale krásnou střelou z vápna srovnal a už to pomalu vypadalo, že zápas půjde do prodloužení. Pak ale v 86. minutě odšpuntoval španělskou radost po přímočaré akci Mikel Oyarzabal, Anglie tak prohrála druhé finále EURO v řadě. Sledujte pozápasové studio.