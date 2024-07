Nejnudnější EURO za dlouhá léta? Paradoxně přineslo řadu rekordů

Anglie je naopak odsouzená k dalšímu čekání na velký titul, které trvá od roku 1966. A přitom udělali svěřenci trenéra Southgatea zase to, co jim přineslo úspěch v předchozích zápasech vyřazovací části, totiž že nechali soupeře vstřelit první gól. Ještě nikdo před nimi se do finále neprotáhl podobným způsobem.

Tentokrát už ale k vítězství nevedlo ani brzké stažení Harryho Kanea na lavičku. Úžasného střelce, který ale ještě nikdy žádnou týmovou trofej nevyhrál. Paradoxem je, že ačkoli se o turnaji mluví jako o nejnudnějším za dlouhá léta, přinesl řadu rekordů.

Albánec Nedin Bajrami stlačil čas ke vstřelení nejrychlejší branky na 23 sekund, trefil se přitom do sítě obhájců titulu z Itálie. Rakušanům dal zase o pár dnů později nejrychlejší gól v play off vůbec Turek Merih Demiral. Lamine Yamal se stal šampionem den po sedmnáctých narozeninách, v semifinále přispěl k obratu proti Francii nádherným gólem a stal se nejmladším střelcem historie.

Změnilo se i jméno šutéra nejstaršího. Je jím legendární Chorvat Luka Modrič, který síť Italů rozvlnil ve 38 letech a 289 dnech. Modrič je generačním souputníkem portugalských parťáků Ronalda s Pepem. Zatímco Ronaldo drží řadu individuálních rekordů a za sebou má už neuvěřitelné šesté EURO, Pepe zase nastoupil k zápasu ve věku 41 let a 130 dnů.

Skončíme u nových šampionů, které za rok a půl ve funkci stvořil trenér Luís de la Fuente, a rozšířil tak svou sbírku zlatých medailí z EURO devatenáctek a jednadvacítek. Mezi lety 2008 a 2012 Španělsko použilo tiki taku, aby ovládlo Evropu i svět. Zrodila se pod jeho rukama další vítězná dynastie?