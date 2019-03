Šilhavý o nominaci: S Daridou si zavoláme. Král ví, co chce | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Bohemians - Slavia: Král vystřihl exkluzivní zidanovku VŠECHNA VIDEA ZDE

Poprvé se v A týmu reprezentace objevuje Alex Král. Jak dlouho jste zvažoval jeho nominaci?

„To, že se dostal do základu Slavie, mu hodně k nominaci pomohlo. Vybrali jsme ho i na základě jeho předešlých výkonů v Teplicích. Momentálně potvrzuje skvělou formu a proto byl nominován. Je to komplexní hráč, výborně mentálně nastavený, ví, co chce. Věřím, že se prosadí dlouhodobě ve Slavii i v národním týmu.“

Máte v nominaci pouze jednoho útočníka...

„Tři volná místa jsou pro tři ofenzivní hráče, ať už hrotové nebo krajní. Ti, co jsou na papíře jako náhradníci, tak je u všech možnost, že budou povolaní. Může to být kdokoliv, Škoda, Necid, Chorý...“

Patrik Schick dal gól Empoli, má nového trenéra. Jak jste spokojený s jeho výkony?

„Patrik s tím zápasí. Hraje, nehraje. Vstupují do toho i trochu zranění. Máme informaci, že má znovu nějaký problém, ale snad se to nepotvrdí. V tuto chvíli je to náš útočník číslo jedna.“

V nominaci je hned šest hráčů ze Slavie. Proč?

„Je to logické. Slavia hraje dobře. Výborně reprezentuje v Evropě. Je to logické vyústění, že se její hráči objevují i v národním týmu.“

Vrací se Marek Suchý. Jak moc je pro vás důležitý?

„Je dobře, že je v nominaci. Byli jsme za ním a je fit a připravený. Je zkušený a na začátku kvalifikace se nám do týmu určitě hodí.“

Jak to vypadá s brankářem Tomášem Vaclíkem?

„Odstoupil ze zápasu se Slavií s bolestivým zraněním. Nepotvrdila se ale žádná závažná diagnóza. Poslední zápas sice nehrál, ale pravděpodobně na Slavii už nastoupí. Pokud by tomu tak nebylo, je připravený Ondra Kolář jako náhrada v nominaci.“

Kde jste řešil největší otazník?

„Spíše jsem řešil hráče, kteří byli zranění, zda se dají dohromady. Například Ondra Čelůstka hrál až teď poprvé. Chtěli jsme zachovat kostru týmu, který končil Ligu národů. Jeho základ je i v této nominaci. Volná místa jsou i proto, že nejsme naplno přesvědčení a rozhodnutí, kdo doplní sestavu.“

Jak to vypadá s Vladimírem Daridou?

„Také byl zraněný, vypadl v Hertě ze sestavy a trénuje individuálně. V průběhu týdne si ale zavoláme a podle toho se rozhodneme.“

Jankto ani Vydra nenastupují pravidelně, přesto jsou v nominaci. Chybí ale Antonín Barák...

„Barák má problémy se zády. Marodí a marodit bude. Pevně věříme, že do příštího srazu budou jeho problémy pryč. Co se týče hráčů, kteří nehrají, tak jsme to zvažovali. Minule konkrétně Vydra také v týmu nehrál, ale v národním mužstvu předvedl kvalitní výkon. Není nám to úplně jedno, že nehrají, ale věříme, že budou pro tým platní.“

Jak je pro vás pozitivní zprávou že ve Spartě hrají na jaře více Češi?

„Pro reprezentaci je to určitě výhodné. Je to dobře ale také pro konkurenci v lize. Sparta se zvedla a dá se říct, že to je i díky těm českým hráčům. Určitě tam velkou práci odvedl Bořek Dočkal - stejně jako v reprezentaci, pod to se podepíšu. Věřím, že svou vítěznou mentalitu přenese opět i k nám.“

Mezi náhradníky nominace je také obránce Tomáš Sivok…

„Máme ho mezi náhradníky, ale nemluvil jsem s ním. Sledujeme ho, ale předpokládám, že platí to, na čem jsme se domluvili.“

Jaký tým představuje v útoku větší hrozbu: Anglie, nebo Brazílie?

„Kane, Sterling, to je velká hrozba a síla. Čeká nás výjimečný zápas. Vlastně oba. Vyžadují si výjimečné výkony, ale pokud je podáme, máme šanci uspět.“