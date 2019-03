Pavlenka jedničkou? Z Anglie se nepo..., Kane a spol. jsou extratřída | iSport.cz

Už vyhlížíte šlágr v Anglii?

„Pro každého hráče je zápas ve Wembley proti Anglii obrovský zážitek. Ale samozřejmě to nebude o zážitku, ale o tom, že nám začíná kvalifikace. Musíme udělat maximum pro to, abychom uspěli.“

S jakým cílem tam letíte?

„Je to fotbal, nikde není napsáno, že outsider nemůže porazit favorita. Každý bod, který bychom proti Anglii získali, bude plusový.“

Vaši spoluhráči mluvili o tom, že by vás Anglie mohla podcenit. Máte stejný názor?

„Tady nikdo nikoho nepodcení. Jde o kvalifikaci o EURO, takže každý do toho půjde na maximum a bude si chtít co nejdřív zajistit účast na šampionátu.“

Už studujete hvězdné útočníky, kteří proti vám v pátek večer nastoupí?

„Už jsme měli nějaké videorozbory, máme představu, jak Anglie útočí, jaká je její největší síla. Všichni si to plně uvědomujeme, musíme udělat maximum pro to, abychom tam získali co nejlepší pozici do dalších zápasů.“

Jak se brankář připravuje na takového Harryho Kanea?

„To není jen o něm. V reprezentaci se jako brankáři každý zápas připravujeme na největší hvězdy soupeře, studujeme jejich největší sílu v zakončení a jejich útočné akce. Video nám může pomoct, ale to neznamená, že v zápase to hráči budou dělat přesně tak, jako to vidíme na videu.“

V čem spočívá největší síla Anglie?

„Obrovská kvalita je na krajích. Sterling i Rashford mají obrovskou sílu v rychlosti, Harry Kane umí podržet balon, má výborné zakončení a skvělý výběr místa. Všichni jsou extratřídy.“

Z nominace vypadl kvůli zranění Tomáš Vaclík, se kterým jste se střídal v podzimních zápasech Ligy národů. Cítíte, že máte nyní velkou šanci nastoupit?

„Člověk to cítit může, ale dokud není řečeno, že chytá, tak se může stát cokoliv. Pořád jsme tady tři brankáři, všichni stabilně chytáme a nikde není psané, že nastoupím já.“

Ale i Tomáš Koubek říkal, že dopředu tuší, že ve Wembley bude mít hezké místo na koukání…

„Také se může stát, že to hezké místo na koukání budu mít já (úsměv). Ale jak jsem říkal – člověk může mít nějakého tucha, že nastoupí, vzhledem k tomu, že jsem pod panem Šilhavým spolu s Tomášem Vaclíkem odchytal všechny zápasy. Ale nikde není řečeno, že se může něco změnit.“

Počítám, že zachytat si proti Anglii ve Wembley je jeden ze splněných fotbalových snů…

„Každý hráč, co tady je, je jeho splněný sen hrát za reprezentaci a ke všemu takové zápasy jako proti Anglii a Brazílii. Každý bude rád, když nastoupí.“

Chytal jste už podobně těžké zápasy?

„S Anglií jsem ještě nehrál, pokud nastoupím, opravdu se těším. Ale také v bundeslize jsou hráči extratřídy, neznamená to, že bych se z toho zápasu měl po…t.“

Když se podíváte na útočníky Anglie, je to ještě o level výš, než co poznáváte jako brankář Brém v bundeslize?

„Ofenzivní síla třeba Bayernu je také obrovská, ať už to jsou Ribéry, Robben, Lewandowski. Proti Anglii jsem ještě nehrál, dokud proti nim nenastoupím, těžko můžu porovnávat.“

