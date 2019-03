TOP 10 hráčů anglické historie: Králem je legenda United a hrdinové MS 1966 | iSport.cz

I v 81 letech stále působí, byť už spíš jako čestný člen, ve vedení Manchesteru United. A nikdo identitu nejúspěšnějšího anglického klubu nezosobňuje víc než on. Jeho kariéra na old Trafford přitom začala tragická havárie letadla v Mnichově v roce 1958. Bobby Charlton ale pád přežil a pak dovedl svůj klub k dalším dvěma titulům v lize a k vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. Vyhrál MS v roce 1966, rozhodl semifinále proti Portugalsku.

Bobby Moore

Symbol West Hamu a anglické reprezentace. Celá jeho kariéra jako by se smrskla do jednoho mistrovství světa a hlavně finálového zápasu. Byl kapitánem Anglie už od svých dvaadvaceti let, v roce 1966 stál za nejslavnějším momentem historie anglického fotbalu. Fanoušci ve Wembley už vbíhali na hřiště, zatímco Moore našel Geoffa Hursta a ten dokonal hattrick a výhru nad Němci 4:2. Pelé ho označil za nejlepšího obránce, proti kterému kdy hrál.