Kalas si vyžral debakl: Jste horší, odvrátí se štěstí a takhle to dopadne | iSport.cz

Byl mezi vámi a Anglií skutečně takový rozdíl, jak napovídá výsledek?

„Bylo to těžké utkání, to se dalo čekat, ale to nás neomlouvá. Až do posledních deseti minut jsme si nic moc nevytvořili, prakticky jsme se jenom bránili, což se taky dalo čekat. Ale kdyby aspoň nějaká šance z protiútoku, po nějaké jejich chybě, ale oni jich zase moc neudělali...“

Co hrálo větší roli? Vaše pasivita, nebo i smůla a spoustu odrazů, kterými jste ve druhé půli zvyšovali vaše manko skoro sami...

„Ano, byli jsme pasivní, snažili se hrát z bloku, ale to byl i taktický plán, protože kdybychom na ně vylezli, možná by je to překvapilo, ale s jejich aktivitou by nás stejně přehráli a s těmi nejlepšími útočníky na světě by pořád chodili do otevřené obrany.“

Inkasované góly přesto přišly...

„Myslím, a možná se tu ztrapním, že měli jenom dvě šance v prvním poločase. Ale zase ukázali takovou kvalitu, že z obou z nich dokázali dát dva góly.“

A ten druhý poločas?

„Ano, když se od vás ještě ke všemu, kdy jste horší, odvrátí štěstí, dopadne to pak takhle. Ty tři góly vůbec nemusely padnout, na druhou stranu přišlo to i z jejich tlaku, který na nás vytvořili, takže zaslouženě, o tom se vůbec nemusíme bavit.“

Bude trvat než se z takové prohry hned na začátku kvalifikace oklepete?

„Nám bylo jasné, že tenhle zápas bude o tom, že můžeme jenom získat body. Ti, co rozumí fotbalu a sledují ho, asi věděli, do čeho jsme šli. Ale tím nechci říct, že jsme tu chtěli jenom bránit a snažit se jen o to, dostat co nejmíň gólů. Snažili jsme se i vyhrát, i když to tak úplně asi nevypadalo. Ale ta kvalita na hřišti se zkrátka projevila.“

