Zklamaný Šilhavý: Kuriózní góly a hloupé chyby. Prohra nás posílí | iSport.cz

Jak moc vás mrzí takhle vysoká prohra?

"Čelili jsme velké kvalitě, silnému týmu týmu. Pět gólů je pro nás trochu krutý výsledek, protože kluci pracovali celý zápas, ale dělali jsme hloupé chyby. Navíc rychlost Sterlinga a dalších byla neskutečná. Na druhou stranu: první poločas nás Angličané přehrávali v držení míče, ale šancí moc neměli. My ve druhém chtěli hrát útočně a něco s výsledkem udělat. Alespoň gól jsme dát mohli, šance byly. Škoda, chtěl bych nicméně poděkovat divákům. I za nepříznivého stavu fandili, byli skvělí. Zaslouží si pochvalu za celý tým."

Ukázal se na hráčích nějakým způsobem faktor Wembley? Dost se o něm mluvilo před utkání...

"O strach z prostředí nešlo, Wembley je krásný fotbalový svatostánek. Soupeř byl zkrátka příliš kvalitní. Nalomila nás druhá branka do šatny, ale myslím, že jsme chtěli hrát dál. Bylo to vidět, ale kvalita byla velká. Když jsme otevřeli hru, prosadili se znovu a bylo rozhodnuto."

Nebyla snaha otevřít ve druhé půli hru klíčovou chybou?

"Ne, i diváci nakonec ocenili, že jsme chtěli korigovat výsledek. Ofenzivní snaha byla v pořádku."

Neprojevila se na týmu v koncovce už určitá odevzdanost a frustrace?

"Ne, hráči pracovali a chtěli se prosadit. Snažili se se zápasem něco udělat. Teď věřím, že se otřepeme a výsledek nás posílí."

Pamatujete podobně nešťastné utkání, kdy byste rovněž inkasovali dva vlastní góly?

"To asi ne, šlo o kuriózní góly. I ten třetí, kdy jsme se nastřelili, míč se dostal ke Sterlingovi a ten se prosadil znovu. Nedá se nic dělat, byly to nešťastné situace a Anglie excelovala."

Jak moc tým ovlivnila absence Bořka Dočkala, na podzim klíčového muže sestavy?

"Bořek chyběl, ale nemyslím si, že by to bylo natolik zásadní, že bychom s ním na hřišti vyhráli."

Bude těžké namotivovat tým na Brazilce?

"Věřím, že se otřepeme, zítra (v sobotu) letíme zpět do Prahy, soupeř je neméně kvalitní a historicky slavný, je to velký tým, všichni se těší, fanoušci, diváci, věřím, že se otřepeme brzo. Začneme se soustředit na zápas a na to, co nás čeká."