Anglii ohromil Sterlingův gól. Akce na 25 přihrávek, z psance je hrdina | iSport.cz

"Fantazie! Navíc jsem hrál v rodném městě, takže tohle je splněný sen," citoval server BBC čtyřiadvacetiletého Sterlinga, který si díky hattricku vylepšil bilanci v této sezoně na 24 branek v Manchesteru City a reprezentaci.

Za Sterlingovým vzestupem je především práce s koučem Pepem Guardiolou v City a také neochvějná důvěra trenéra Anglie Southgatea. Do loňského října, kdy se dvakrát prosadil proti Španělsku, totiž Sterling nedal v národním týmu v 27 zápasech během tří let ani jedinou branku.

"Všichni víme, že v reprezentaci si prošel těžkým obdobím. Proto jsem rád, že to ocenili i fanoušci ve Wembley. Kruh se tak uzavřel," řekl Southgate. "Teď má obrovské sebevědomí na hřišti i mimo něj. Dospěl, cítí se dobře a je to na něm vidět," dodal.

"Hodně mu také pomohly dva góly proti Španělsku. Bylo na něm vidět, jak se mu ulevilo," přidal anglický kouč. "Dřív na něm bylo vyloženě vidět, jak v šanci přemýšlí, co s míčem. Proti Španělsku i teď nezaváhal ani na okamžik. Dnes soupeře doslova zničil," uvedl.

25 - Raheem Sterling's goal ended a sequence of 25 passes, with 10 of England's 11 players touching the ball in the build-up to the goal. Liquid. #ENGCZE pic.twitter.com/0jNlKd4q7j