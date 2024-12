Los kvalifikace MS 2026 ONLINE: Česko proti Francii, či Chorvatsku

Na největší fotbalový turnaj se česká reprezentace podívala naposledy v roce 2006 a po čtyřech neúspěšných pokusech se v příštím roce opět pokusí uspět v kvalifikaci a zajistit si lístek na mistrovství světa v roce 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Kdo bude výběru Ivana Haška stát v cestě, to se dozvíme při losu ve švýcarském Curychu už po poledni a není to nic jednoduchého. Los sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Kolik týmů se na MS podívá?

Začneme tím jednodušším. Mistrovství světa v roce 2026 se bude hrát poprvé v rozšířeném formátu pro 48 týmů. To je o 16 víc než v předchozích ročnících a Česku to dává vyšší šanci se na šampionát dostat, ale ne až o tolik. FIFA přidělila Evropě jen 3 místa navíc, a tak se 54 zemí ze starého kontinentu bude prát o 16 lístků na Mundial v Severní Americe.

Kdy se bude hrát?

Kvalifikační skupiny se odehrají příští rok. První zápasy začnou už v březnu, další reprezentační přestávky jsou naplánované na červen, září, říjen a listopad. V březnu 2026 se pak uskuteční ještě baráž o poslední místa na Mundial. Samotné mistrovství pak proběhne v datech 11. června – 19. července 2026.

Jak budou vypadat kvalifikační skupiny?

Tady se situace začíná komplikovat. Všech 54 evropských zemí se rozdělí do šesti čtyřčlenných a šesti pětičlenných skupin. Jako obvykle se v každé z celkových 12 skupin musí objevit přesně jeden tým z každého výkonnostního koše, to je celkem jasné.

Tentokrát to ovšem má ještě jeden podstatný háček – Ligu národů. Hned 24 zemí (Česko mezi ně nepatří) totiž v březnu, kdy už začíná kvalifikace o mistrovství světa, bude ještě hrát své zápasy právě v Lize národů.

Aby se tedy žádnému z týmů obě soutěže nepřekrývaly, přibývají tentokrát při losování ještě dvě pravidla:

1. V pětičlenných skupinách se může objevit jen jeden tým, jenž se ještě účastní bojů v Lize národů, aby zbylé čtyři celky mohly své zápasy začít hrát už v březnu.

2. Vítězové čtvrtfinále Ligy národů musí skončit ve čtyřčlenné skupině, aby mohli ještě v červnu odehrát finálový turnaj této soutěže a menší kvalifikační skupiny své boje zahájí až v září.

Co víme před losem?

Popravdě mnoho ne. Česko se díky dobrým výsledkům v Lize národů dostalo do druhého výkonnostního koše, což znamená, že nemůže narazit na ostatní týmy ze stejného koše. A to je všechno, i když ne tak úplně.

Z ostatních zemí se můžou Češi střetnout s každým, ale šance jsou kvůli jarnímu play off Ligy národů různé. Barevně vyznačené týmy v jednotlivých koších jsou ty, které ještě na jaře budou hrát v Lize národů a v pětičlenných skupinách se tak nesmí potkat. Proto je pro ostatní, i pro Česko, výrazně vyšší šance na pětičlennou skupinu, a to skoro 90 %

Co budeme vědět po losu?

Po losu už budou všichni znát své soupeře v kvalifikaci a vše bude jasné jak facka, ne? Ne tak úplně. Posledních osm týmů se do skupin definitivně rozdělí až po březnovém čtvrtfinále Ligy národů.

V něm se proti sobě utkají Nizozemsko–Španělsko, Chorvatsko–Francie, Dánsko–Portugalsko a Itálie–Německo. Vítěze těchto duelů totiž ještě čeká červnový turnaj Ligy národů a musí tak automaticky být ve čtyřčlenných kvalifikačních skupinách, aby své boje mohli odstartovat až v září. Po vylosování tak v o osmi skupinách bude stát pouze „vítěz čtvrtfinále LN 1“ a tak dál. Který z týmů tam nakonec skončí bude zřejmé právě až v březnu.

Kdo se z Evropy na MS kvalifikuje?

Jak už bylo řečeno výše, na mistrovství světa se z Evropy dostane 16 zemí. Dvanáct míst připadá vítězům jednotlivých kvalifikačních skupin. O zbylá čtyři místa se pak v baráži utkají celky, které skončí v kvalifikačních skupinách na druhých místech, a doplní je čtyři týmy Ligy národů.

Jelikož Česko vyhrálo svou skupinu, tak je poměrně velká šance, že v případě neúspěchu v kvalifikaci by se tato varianta týkala právě Součka a spol.

Nejlepší čtyři vítězové skupin Ligy národů se totiž dostanou do dvoukolové baráže. Češi se tu zde tedy objeví v případě, že alespoň 4 ze 7 výše nasazených vítězů skupin Ligy národů v kvalifikaci neuspějí.

Konkrétně je v žebříčku nad českým výběrem Španělsko, Německo, Portugalsko, Francie, Anglie, Norsko a Wales a aspoň čtyři z těchto týmů pravděpodobně obsadí první dvě místa ve své kvalifikační skupině.

Jak bude probíhat baráž?

V baráži se potom 16 týmů rozdělí do čtyř čtyřčlenných pavouků a vítěz každého z nich si zajistí letenku na šampionát do Severní Ameriky. Nasazení do semifinále bude fungovat následovně:

Koš 1 – týmy na druhých místech kvalifikačních skupin s nejlepším výsledkem

Koš 2 – 5.–8. na druhých místech kvalifikačních skupin

Koš 3 – 9.–12. na druhých místech kvalifikačních skupin

Koš 4 – týmy postupující z Ligy národů

Země z vyššího koše pak bude mít výhodu domácího prostředí v semifinálovém klání. Který tým bude hrát na svém stadionu finále pak určí los. Všechny zápasy baráže se se odehrají v březnu 2026 a čtveřice šťastlivců dokreslí konečnou podobu skupin mistrovství světa.