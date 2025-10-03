„KaraBeckham“ mužem zápasu, nadchl Francii: hedvábná levačka i přirovnání k Robbenovi
Výborný vstup fotbalistů Lyonu do sezony pokračuje. Z úvodních osmi utkání vyhrál francouzský klub hned sedm a čtvrteční vítězství 2:0 proti RB Salcburk v Evropské lize řídil dvěma skvostnými gólovými přihrávkami host ze Sparty Adam Karabec. „Má bláznivou levačku. Klobouk dolů před skautingovým oddělením, které sledovalo druhou německou ligu a přivedlo ho,“ oslavují fanoušci hrdinu utkání.
„Spoluhráče rozmazlil prvními dvěma asistencemi v sezoně. Už jsme tušili, jaká kouzla dokáže jeho hedvábná levačka, ale vůbec by nás nenapadlo, že dokáže rozhodnout zápas i pravou nohou,“ napsal Jérémy Laugier ze serveru 20 minutes.
Vzhledem k vysokému množství překrásných centrů pak pro českého technika vymyslel přezdívku „Karabeckham“ s odkazem na někdejší hvězdu Anglie.
A není se co divit. Vytříbená kopací technika musela zaujmout každého. U prvního gólu Karabec chytře vystihl rozehrávku, předskočil obránce soupeře a druhým dotekem naservíroval pravačkou výborný centr přímo na hlavu Martina Satriana, jenž otevřel skóre hlavou.
„Adam poslal nádherný centr. Jeho kvality dobře znám. Tento týden jsme v přípravě na zápas hodně pracovali právě na centrech. Byl to krásný gól,“ děkoval Čechovi střelec úvodní branky.
Po změně stran 22letý blonďák zase úřadoval silnější levou nohou. Nejprve vyslal nebezpečný centr od rohového praporku a k zakončení se dostal Pavel Šulc. Jeho střelu sice z brankové čáry odvrátil hlavičkující obránce, jenže míč se dokutálel pouze zpět na křídlo k exsparťanskému technikovi. Ten i napodruhé dokonale zakroutil do vápna další centr, tentokrát přesně na hlavu Rubena Kluiverta a Lyon vedl o dvě branky.
Od renomovaného deníku L'Équipe si tak vysloužil nejvyšší známku z celého týmu (8). „Hnán Adamem Karabcem, který byl u všech důležitých akcí a dvakrát asistoval, si Lyon snadno poradil se Salcburkem,“ stojí v textu deníku, kde novináři opěvují „Karabcovy bonbónky“.
Chvála na ofenzivního tahouna týmu míří ze všech stran. Statistici mu proti Salcburku napočítali vedle dvou asistencí celkem pět vytvořených šancí a algoritmus ho snad na všech platformách vybral za hlavní hvězdu utkání.
Tento titul mu pak v hlasování přiřkli i fanoušci Lyonu. „Díky, že jste mě zvolili mužem zápasu. Opravdu si toho vážím. V neděli pokračujeme!“ vzkázal Karabec po výborném výkonu v krátkém videu na sociálních sítích příznivcům.
V komentářích ho pak porovnávali s Andrésem Iniestou či Arjenem Robbenem a s nadšením oslavují, jaký talent získali.
Galapředstavení talentu ze Sparty tak dalo zapomenout na neproměněnou penaltu Pavla Šulce z úvodu utkání, který ztroskotal na brankáři soupeře. Mrzet ho to ale příliš nemusí, jelikož Lyon znovu dokráčel za výhrou, v ligové fázi Evropské ligy uspěl i ve druhém utkání a pokračuje ve vynikajícím startu do sezony.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Záhřeb
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|3
Braga
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|5
Lyon
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|6
FC Porto
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|7
Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|8
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|9
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|10
Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|11
Ferencváros
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
Panathinaikos
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|13
Celta Vigo
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|14
Basilej
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15
GA Eagles
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|16
AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|17
Brann
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|18
Genk
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|19
Young Boys
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Fenerbahce
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|21
Ludogorets
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|22
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|23
Sturm Graz
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|24
FCSB
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|25
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26
CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27
Boloňa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28
Celtic
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
PAOK
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
M. Tel-Aviv
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|31
Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|32
Rangers
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|33
Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|34
Salcburk
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|35
Feyenoord
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|36
Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Osmifinále
- Play-off