Španělé a Rakušané jsou blízko postupu na MS. Belgie zaváhala v Kazachstánu
Španělští fotbalisté mají po výhře v Gruzii 4:0 na dosah postup na mistrovství světa, podobně jako Rakušané, kteří zvítězili na Kypru 2:0. Favorizovaní Belgičané hráli v Kazachstánu jen 1:1 a oslavy museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají jen dvoubodový náskok před Severní Makedonií a Walesem. Už dříve se na šampionát kvalifikovaly Anglie, Francie a Chorvatsko, téměř jistotu má i Norsko a Nizozemsko a večer mohou napsat postupovou tečku také Švýcaři.
Španělé ve skupině E v Tbilisi deklasovali Gruzii 4:0, přestože jim chyběl zraněný Yamal. Hlavním hrdinou byl Oyarzabal z Realu Sociedad, který ve svém 50. mezistátním utkání vstřelil dvě branky a na další přihrál Torresovi. Mezitím se trefil také Zubimendi a mistři Evropy si připsali 30. soutěžní utkání v řadě bez porážky v normální hrací době. Během této série prohráli jen v penaltovém rozstřelu v jarním finále Ligy národů s Portugalskem.
V čele skupiny E mají tříbodový náskok před Turky a před úterním utkáním s nimi v Seville mají o 14 branek lepší skóre. Jejich pronásledovatelé si zajistili minimálně baráž výhrou v Burse nad Bulharskem 2:0. Stejného soupeře v říjnu pokořili v Sofii 6:1, ale doma byli mnohem skromnější. Stačila jim penalta, kterou proměnil Calhanoglu, a vlastní gól.
Rakušané ve skupině H vyhráli na Kypru 2:0 a pod taktovkou německého trenéra Rangnicka, který se mužstva ujal v roce 2022 po odchodu z Manchesteru United, sahají po postupu. Slavit mohou dokonce už dnes, pokud Bosna nevyhraje ve večerním zápase v Zenici nad Rumunskem. Na světovém šampionátu přitom hráli naposledy v roce 1998.
Arnautovic nejprve proměnil pokutový kop, ve druhém poločase zpečetil výhru a osmým gólem se zařadil na druhé místo mezi střelci evropské části kvalifikace za Nora Haalanda. Šestatřicetiletý útočník zároveň vylepšil rakouské rekordy 129. zápasem a 47. brankou.
Belgie vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát v řadě, čtyřikrát s nulou na účtu inkasovaných branek. Kazachstán utrpěl v září v Bruselu debakl 0:6, ale doma se představil v mnohem lepším světle, přestože už byl bez šance na postup. Už v 9. minutě sedmnáctiletý Satpajev, který má na příští rok podepsanou smlouvu s Chelsea, využil chybu v belgické rozehrávce.
Hostům chyběl nejlepší střelec Lukaku, autor 89 branek od srpna marodí se stehenním svalem. A vypadl i záložník De Bruyne, který v kvalifikaci pomohl šesti góly. Po změně stran je zastoupil Vanaken a přesnou hlavičkou vyrovnal. Kapitán hostů měl ještě další dvě šance, ale postupový gól vstřelit nedokázal. Domácí udrželi remízu i v deseti poté, co byl 11 minut před koncem vyloučen Česnokov.
Ve stejné skupině Wales zvítězil v Lichtenštejnsku 1:0. Ostrovní tým si potřeboval vylepšit skóre alespoň o šest branek, aby předstihl Severní Makedonii, s níž se v úterý v Cardiffu utká o druhé místo, ale to se mu nepovedlo. Přímý postup do baráže mu zaručí jedině výhra, ale účast v ní má jistou podobně jako čeští fotbalisté díky Lize národů. Fotbalový trpaslík vzdoroval déle než hodinu, než ho zaskočil svým premiérovým gólem v reprezentaci Jordan James. Lichtenštejnsko je dál bez bodu a bez vstřelené branky.
Skupina B:
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|4
|3
|1
|0
|9:0
|10
|2
Kosovo
|4
|2
|1
|1
|3:4
|7
|3
Slovinsko
|4
|0
|3
|1
|2:5
|3
|4
Švédsko
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
Skupina C:
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dánsko
|4
|3
|1
|0
|12:1
|10
|2
Skotsko
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|3
Řecko
|4
|1
|0
|3
|7:10
|3
|4
Bělorusko
|4
|0
|0
|4
|2:15
|0
Skupina E:
Bursa: Turecko - Bulharsko 2:0 (1:0)
Branky: 18. Calhanoglu z pen., 84. vlastní Černev.
Tbilisi: Gruzie - Španělsko 0:4 (0:3)
Branky: 11. z pen. a 63. Oyarzabal z pen, 22. Zubimendi, 35. Torres.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|5
|5
|0
|0
|19:0
|15
|2
Turecko
|5
|4
|0
|1
|15:10
|12
|3
Gruzie
|5
|1
|0
|4
|6:13
|3
|4
Bulharsko
|5
|0
|0
|5
|1:18
|0
Skupina H:
Limassol: Kypr - Rakousko 0:2 (0:1)
Branky: 18. z pen. a 55. Arnautovic.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|7
|6
|0
|1
|21:3
|18
|2
Bosna
|6
|4
|1
|1
|13:5
|13
|3
Rumunsko
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|4
Kypr
|8
|2
|2
|4
|11:11
|8
|5
San Marino
|7
|0
|0
|7
|1:32
|0
Skupina J:
Astana: Kazachstán - Belgie 1:1 (1:0)
Branky: 9. Satpajev - 48. Vanaken. ČK: 79. Česnokov (Kaz.)
Vaduz: Lichtenštejnsko - Wales 0:1 (0:0)
Branka: 62. J. James.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|7
|4
|3
|0
|22:7
|15
|2
Makedonie
|7
|3
|4
|0
|12:3
|13
|3
Wales
|7
|4
|1
|2
|14:10
|13
|4
Kazachstán
|8
|2
|2
|4
|9:13
|8
|5
Lichtenštejnsko
|7
|0
|0
|7
|0:24
|0