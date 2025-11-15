Předplatné

Španělé a Rakušané jsou blízko postupu na MS. Belgie zaváhala v Kazachstánu

Španělští fotbalisté vyhráli v Gruzii vysoko 4:0 a mají už téměř jistý postup na MS
Španělští fotbalisté vyhráli v Gruzii vysoko 4:0 a mají už téměř jistý postup na MSZdroj: ČTK / AP / Tamuna Kulumbegashvili
Rakušané vyhráli na Kypru a výrazně se přiblížili k postupu na světový šampionát
Španělští fotbalisté vyhráli v Gruzii vysoko 4:0 a mají už téměř jistý postup na MS
Rakušané vyhráli na Kypru a výrazně se přiblížili k postupu na světový šampionát
Španělští fotbalisté vyhráli v Gruzii vysoko 4:0 a mají už téměř jistý postup na MS
Rakušané vyhráli na Kypru a výrazně se přiblížili k postupu na světový šampionát
Španělští fotbalisté vyhráli v Gruzii vysoko 4:0 a mají už téměř jistý postup na MS
Rakušané vyhráli na Kypru a výrazně se přiblížili k postupu na světový šampionát
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Španělští fotbalisté mají po výhře v Gruzii 4:0 na dosah postup na mistrovství světa, podobně jako Rakušané, kteří zvítězili na Kypru 2:0. Favorizovaní Belgičané hráli v Kazachstánu jen 1:1 a oslavy museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají jen dvoubodový náskok před Severní Makedonií a Walesem. Už dříve se na šampionát kvalifikovaly Anglie, Francie a Chorvatsko, téměř jistotu má i Norsko a Nizozemsko a večer mohou napsat postupovou tečku také Švýcaři.

Španělé ve skupině E v Tbilisi deklasovali Gruzii 4:0, přestože jim chyběl zraněný Yamal. Hlavním hrdinou byl Oyarzabal z Realu Sociedad, který ve svém 50. mezistátním utkání vstřelil dvě branky a na další přihrál Torresovi. Mezitím se trefil také Zubimendi a mistři Evropy si připsali 30. soutěžní utkání v řadě bez porážky v normální hrací době. Během této série prohráli jen v penaltovém rozstřelu v jarním finále Ligy národů s Portugalskem.

V čele skupiny E mají tříbodový náskok před Turky a před úterním utkáním s nimi v Seville mají o 14 branek lepší skóre. Jejich pronásledovatelé si zajistili minimálně baráž výhrou v Burse nad Bulharskem 2:0. Stejného soupeře v říjnu pokořili v Sofii 6:1, ale doma byli mnohem skromnější. Stačila jim penalta, kterou proměnil Calhanoglu, a vlastní gól.

Rakušané ve skupině H vyhráli na Kypru 2:0 a pod taktovkou německého trenéra Rangnicka, který se mužstva ujal v roce 2022 po odchodu z Manchesteru United, sahají po postupu. Slavit mohou dokonce už dnes, pokud Bosna nevyhraje ve večerním zápase v Zenici nad Rumunskem. Na světovém šampionátu přitom hráli naposledy v roce 1998.

Arnautovic nejprve proměnil pokutový kop, ve druhém poločase zpečetil výhru a osmým gólem se zařadil na druhé místo mezi střelci evropské části kvalifikace za Nora Haalanda. Šestatřicetiletý útočník zároveň vylepšil rakouské rekordy 129. zápasem a 47. brankou.

Belgie vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát v řadě, čtyřikrát s nulou na účtu inkasovaných branek. Kazachstán utrpěl v září v Bruselu debakl 0:6, ale doma se představil v mnohem lepším světle, přestože už byl bez šance na postup. Už v 9. minutě sedmnáctiletý Satpajev, který má na příští rok podepsanou smlouvu s Chelsea, využil chybu v belgické rozehrávce.

Hostům chyběl nejlepší střelec Lukaku, autor 89 branek od srpna marodí se stehenním svalem. A vypadl i záložník De Bruyne, který v kvalifikaci pomohl šesti góly. Po změně stran je zastoupil Vanaken a přesnou hlavičkou vyrovnal. Kapitán hostů měl ještě další dvě šance, ale postupový gól vstřelit nedokázal. Domácí udrželi remízu i v deseti poté, co byl 11 minut před koncem vyloučen Česnokov.

Ve stejné skupině Wales zvítězil v Lichtenštejnsku 1:0. Ostrovní tým si potřeboval vylepšit skóre alespoň o šest branek, aby předstihl Severní Makedonii, s níž se v úterý v Cardiffu utká o druhé místo, ale to se mu nepovedlo. Přímý postup do baráže mu zaručí jedině výhra, ale účast v ní má jistou podobně jako čeští fotbalisté díky Lize národů. Fotbalový trpaslík vzdoroval déle než hodinu, než ho zaskočil svým premiérovým gólem v reprezentaci Jordan James. Lichtenštejnsko je dál bez bodu a bez vstřelené branky.

Skupina B:

#TýmZVRPSkóreB
1Švýcarsko43109:010
2Kosovo42113:47
3Slovinsko40312:53
4Švédsko40132:71

    Skupina C:

    #TýmZVRPSkóreB
    1Dánsko431012:110
    2Skotsko43107:210
    3Řecko41037:103
    4Bělorusko40042:150

      Skupina E:

      Bursa: Turecko - Bulharsko 2:0 (1:0)
      Branky: 18. Calhanoglu z pen., 84. vlastní Černev.

      Tbilisi: Gruzie - Španělsko 0:4 (0:3)
      Branky: 11. z pen. a 63. Oyarzabal z pen, 22. Zubimendi, 35. Torres.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Španělsko550019:015
      2Turecko540115:1012
      3Gruzie51046:133
      4Bulharsko50051:180

        Skupina H:

        Limassol: Kypr - Rakousko 0:2 (0:1)
        Branky: 18. z pen. a 55. Arnautovic.

        #TýmZVRPSkóreB
        1Rakousko760121:318
        2Bosna641113:513
        3Rumunsko631211:610
        4Kypr822411:118
        5San Marino70071:320

          Skupina J:

          Astana: Kazachstán - Belgie 1:1 (1:0)
          Branky: 9. Satpajev - 48. Vanaken. ČK: 79. Česnokov (Kaz.)

          Vaduz: Lichtenštejnsko - Wales 0:1 (0:0)
          Branka: 62. J. James.

          #TýmZVRPSkóreB
          1Belgie743022:715
          2Makedonie734012:313
          3Wales741214:1013
          4Kazachstán82249:138
          5Lichtenštejnsko70070:240

            Začít diskuzi

            Fotbal 2025

            Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

            Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

            Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

            Doporučujeme

            Články z jiných titulů