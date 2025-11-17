ONLINE: Česko - Gibraltar 6:0. Národní tým míří k jasné výhře, trefil se i Hranáč
Čeští fotbalisté uzavírají proti outsiderovi z Gibraltaru skupinovou část kvalifikace mistrovství světa 2026 i program v letošním roce. Reprezentanti sice už mají jistotu druhého místa v tabulce a tím i účasti v březnové baráži o postup na šampionát, potřebují ale zvítězit kvůli lepšímu nasazení pro los. Jak dopadne druhý zápas pod vedením dočasného trenéra Jaroslava Köstla? Sledujte ONLINE přenos na iSportu.
Kotel českých fanoušků před zápasem s Gibraltarem skanduje: Bojujte za Česko! • iSport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5
Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0