ONLINE: Česko - Gibraltar 6:0. Národní tým míří k jasné výhře, trefil se i Hranáč

Kvalifikace MS fotbal 2026
Čeští fotbalisté uzavírají proti outsiderovi z Gibraltaru skupinovou část kvalifikace mistrovství světa 2026 i program v letošním roce. Reprezentanti sice už mají jistotu druhého místa v tabulce a tím i účasti v březnové baráži o postup na šampionát, potřebují ale zvítězit kvůli lepšímu nasazení pro los. Jak dopadne druhý zápas pod vedením dočasného trenéra Jaroslava Köstla? Sledujte ONLINE přenos na iSportu.

Kotel českých fanoušků před zápasem s Gibraltarem skanduje: Bojujte za Česko! • iSport

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko761023:219
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy840411:912
4Černá Hora73046:149
5Gibraltar70073:220

