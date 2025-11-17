ONLINE: Německo - Slovensko 0:0. Přímý souboj o postup na MS, hosté potřebují vyhrát
Program evropské kvalifikace na MS 2026 vrcholí. Češi uzavírají svou skupinu zápasem proti Gibraltaru, o mnohem víc ovšem jde v souboji Německa se Slovenskem. Oba celky mají před posledním kolem duelů ve skupině A shodně 12 bodů, což znamená jediné – vítěz bere přímý postup na šampionát. Remíza stačí díky lepšímu skóre Němcům. Potvrdí roli favorita, nebo se Slováci postarají o senzaci? Zářijový zápas v Bratislavě překvapivě vyhrálo 2:0 mužstvo trenéra Francesca Calzony. ONLINE přenos sledujte od 20.45 na iSportu.
Kvalifikace MS fotbal 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|5
|4
|0
|1
|10:3
|12
|2
Slovensko
|5
|4
|0
|1
|6:2
|12
|3
Sev. Irsko
|5
|2
|0
|3
|6:6
|6
|4
Lucembursko
|5
|0
|0
|5
|1:12
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|7
|5
|2
|0
|23:4
|17
|2
Polsko
|7
|4
|2
|1
|11:5
|14
|3
Finsko
|8
|3
|1
|4
|8:14
|10
|4
Malta
|7
|1
|2
|4
|2:16
|5
|5
Litva
|7
|0
|3
|4
|6:11
|3
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5
Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0