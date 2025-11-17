ONLINE: Německo - Slovensko 0:0. Přímý souboj o postup na MS, hosté potřebují vyhrát

Předplatné

Slováci slaví důležitou výhru v kvalifikaci
Slováci slaví důležitou výhru v kvalifikaciZdroj: Profimedia.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Program evropské kvalifikace na MS 2026 vrcholí. Češi uzavírají svou skupinu zápasem proti Gibraltaru, o mnohem víc ovšem jde v souboji Německa se Slovenskem. Oba celky mají před posledním kolem duelů ve skupině A shodně 12 bodů, což znamená jediné – vítěz bere přímý postup na šampionát. Remíza stačí díky lepšímu skóre Němcům. Potvrdí roli favorita, nebo se Slováci postarají o senzaci? Zářijový zápas v Bratislavě překvapivě vyhrálo 2:0 mužstvo trenéra Francesca Calzony. ONLINE přenos sledujte od 20.45 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Německo540110:312
2Slovensko54016:212
3Sev. Irsko52036:66
4Lucembursko50051:120

    #TýmZVRPSkóreB
    1Nizozemsko752023:417
    2Polsko742111:514
    3Finsko83148:1410
    4Malta71242:165
    5Litva70346:113

      #TýmZVRPSkóreB
      1Chorvatsko761023:219
      2Česko741212:813
      3Faerské ostrovy840411:912
      4Černá Hora73046:149
      5Gibraltar70073:220

