Předplatné

ONLINE: Německo - Slovensko 6:0. Debakl hostů na hřišti favorita, míří do baráže

Němečtí fotbalisté se radují ze vstřeleného gólu
Němečtí fotbalisté se radují ze vstřeleného góluZdroj: ČTK / AP / Matthias Schrader
Slovenský obránce Dávid Hancko v hlavičkovém souboji s Němcem Nickem Woltemadem
Německý reprezentant Leroy Sané pálí na slovenského gólmana Martina Dúbravku
Německý snajpr Nick Woltemade se raduje z gólu proti Slovensku
Serge Gnabry z Německa oslavuje vstřelený gól proti Slovensku
Slovenský křídelník Leo Sauber bojuje o míč se Sergem Gnabrym z Německa
Němečtí fotbalisté oslavují trefu Nicka Woltemadeho (vpravo)
Lubomír Satka ze Slovenska padá v souboji se dvěma Němci
14
Fotogalerie
iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (3)

Program evropské kvalifikace na MS 2026 vrcholí. Češi uzavírají svou skupinu zápasem proti Gibraltaru, o mnohem víc ovšem jde v souboji Německa se Slovenskem. Oba celky mají před posledním kolem duelů ve skupině A shodně 12 bodů, což znamená jediné – vítěz bere přímý postup na šampionát. Remíza stačí díky lepšímu skóre Němcům. Potvrdí roli favorita, nebo se Slováci postarají o senzaci? Zářijový zápas v Bratislavě překvapivě vyhrálo 2:0 mužstvo trenéra Francesca Calzony. ONLINE přenos sledujte od 20.45 na iSportu.

Kvalifikace MS fotbal 2026

LIVE 2. poločas
23Tipsport180181,02Detail
LIVE 2. poločas
60Tipsport1,01800800Detail
LIVE 2. poločas
23Tipsport101,652,9Detail
LIVE 2. poločas
60Tipsport1,01800800Detail
LIVE 2. poločas
40Tipsport1,01100100Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,0313180Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Německo540110:312
2Slovensko54016:212
3Sev. Irsko52036:66
4Lucembursko50051:120

    #TýmZVRPSkóreB
    1Nizozemsko752023:417
    2Polsko742111:514
    3Finsko83148:1410
    4Malta71242:165
    5Litva70346:113

      #TýmZVRPSkóreB
      1Chorvatsko761023:219
      2Česko741212:813
      3Faerské ostrovy840411:912
      4Černá Hora73046:149
      5Gibraltar70073:220

        Vstoupit do diskuze (3)

        Fotbal 2025

        Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

        Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

        Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

        Doporučujeme

        Články z jiných titulů