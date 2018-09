Gebre Selassie by měl být kapitánem reprezentace: Vnímám zodpovědnost

"Zatím jsme ještě definitivní rozhodnutí neudělali, ale je pravděpodobné, že by to mohl být Theo. Měl jsem ho v hlavě. Rád bych, aby to věděli hráči jako první. Theo má toho hodně odehráno v bundeslize i v ligových mužstvech, nakonec je i dlouhou dobu v reprezentaci. Je to jeden z hráčů, kteří musejí převzít odpovědnost na sebe a pomoci i mladším," řekl reprezentační trenér Karel Jarolím na tiskové konferenci před zápasem.

"Kdyby se tak stalo a byl jsem kapitán, byla by to pro mě ohromná čest. Byl by to pro mě velmi speciální zápas. Byla by to pro mě premiéra na reprezentační úrovni, v klubu už jsem pásku na ruce párkrát měl," uvedl Gebre Selassie.

Bez ohledu na kapitánskou pásku cítí, že by měl být jedním z lídrů omlazené reprezentace. "Já si myslím, že to z toho vyplývá. Jsem tady jeden z nejstarších hráčů, zodpovědnost vnímám. Myslím, že je to úplně přirozené s tím, co mám za sebou, s mými zkušenostmi, s tím, co jsem odehrál," prohlásil.

Vítá, že Liga národů nahradí velkou část přípravných zápasů. "Je to něco nového, určitě to dá větší náboj tím, že ubylo přátelských zápasů. Takže tohle je takový impulz, který tomu dodá větší atraktivitu," podotkl Gebre Selassie.

Reprezentace si podle něj musí dát velký pozor na ukrajinské individuality Andrije Jarmolenka nebo Evgena Konopljanku. "Jsou to hráči, kteří mají velmi dobrou kopací techniku. Jsou velmi dobří jeden na jednoho. Rychlostní typy, góloví hráči. Budeme je muset dobře zachytávat, abychom co nejméně hráli v situacích jeden na jednoho," uvedl Gebre Selassie.

Reprezentaci čeká první soutěžní zápas od loňského října a závěru nepovedené kvalifikace mistrovství světa. "Myslím, že už je dávno za námi to, co bylo s kvalifikací mistrovství světa. Jde o úplně jinou soutěž, ve finále může hrát roli v kvalifikaci o další Euro. Jdeme do toho se vší vážností, ale o nějakém reparátu bych nemluvil," dodal Gebre Selassie.