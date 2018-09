Stanciu provokoval gestem a opřel se do části fanoušků: Nejste patrioti!

O co šlo? Na rumunské reprezentanty se snesla kritika po páteční bezbrankové remíze s Černou Horou, což se Stanciovi a spol. vůbec nelíbilo. Hráči prý dostali spoustu "zlých" zpráv. Když poté technický záložník skóroval proti Srbsku, využil toho k svérázné reakci. Z penalty zamířil přesně k tyči a pak se rozběhl do rohu hřiště, kde si před sektorem svých fanoušků zacpal obě uši. „Kritika? Neposlouchám ji,“ jako by tím Stanciu chtěl naznačit.

Po zápase se pak k rumunským příznivcům vyjádřil i na soukromém facebookovém profilu. „Ne že bychom něco vyhráli, ale ukázali jsme, že za Rumunsko vždycky necháme na hřišti i poslední kapku energie. Někdy vyhrajeme, někdy přijde zápas jako s Černou Horou a někdy prohrajeme… Ale vždy do toho dáváme všechno,“ napsal zjevně rozladěný Stanciu.

„Někteří lidé si musí uvědomit, že fotbal se celosvětově nesmírně rychle vyvíjí a už není žádný malý tým. Ale od některých z vás zřejmě nemůžeme očekávat, že budou patrioti, a že nám dají podporu. Halepová je světová tenisová jednička, po jedné porážce se na to ale zapomíná,“ poukázala sparťanská opora na fakt, že s fanoušky to v Rumunsku nemají jednoduché ani další sportovní hvězdy. Ostatním příznivcům ale Stanciu nezapomněl poděkovat.

Společně s tímto příspěvkem pak ještě krátce po zápase v Srbsku zveřejnil i několik kritických komentářů ze sociálních sítí, později ovšem celý status smazal.

Jeho gesto po vstřeleném gólu se logicky neobešlo bez povšimnutí. Pro televizi Digi Sport se k němu vyjádřil třeba Gabi Balint, čtyřiatřicetinásobný rumunský reprezentant, který se Steauou Bukurešť v roce 1986 slavil titul v PMEZ. A Stanciova lehká provokace se mu příliš nezdála, prý by se totiž brzy mohla obrátit proti němu.

„Neměl to dělat, bylo to zbytečné. Pokud hraješ dobře a pak uděláš takové gesto, lidé si jej budou pamatovat. Budou čekat na další zápasy a až přijde špatný den, tak ti to připomenou,“ vzkázal Stanciovi Balint. „Když jste nahoře, musíte být velmi skromní, protože potřebujete, aby vám pak lidé pomohli, až budete dole,“ doplnil ještě bývalý fotbalista.

Rumunsku patří v Lize národů (liga C) po dvou remízách třetí místo skupiny za Černou Horou a Srbskem, v obou zápasech nastoupil v základní sestavě kromě Stancia i další hráč Sparty Alexandru Chipciu. Reprezentační program pokračuje v říjnu, kdy Rumuni hrají v Litvě a hostí Srby.