Van Dijk hrdinou díky papírku, pak dojal svět: Proč objímal sudího?

Virgil van Dijk se raduje z gólu, kterým zajistil Nizozemsku postup do finálového turnaje Ligy národů, když v Německu srovnal na 2:2 • Reuters

Rafael van der Vaart měl jasno, co bylo na papírku, kterým nizozemští trenéři zasáhli do vývoje zápasu s Německem • Twitter.com/@rafvdvaart

Takovou scénu na fotbale jen tak neuvidíte. Nizozemec Virgil van Dijk v Lize národů v Německu vyrovnal v závěru na 2:2 a zařídil tak svému týmu postup do Final Four nové mezinárodní soutěže. Po zápase se ovšem obránce Liverpoolu nevrhl ihned do divokých oslav, ale v krásném lidském gestu objal rumunského rozhodčího, jehož přemohly osobní emoce a rozbrečel se.