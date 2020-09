Slavia, Sparta a Plzeň domů! Národní tým může přijít o dvanáct hráčů

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík to už velmi důrazně naznačil na Twitteru , a podle informací iSport.cz nebude zdaleka sám. Stahovat hráče po utkání Slovensko-Česko má v úmyslu kromě „sešívaných“ i Viktoria Plzeň a Sparta, jde tedy dohromady o dvanáct hráčů, které by v takovém případě musel trenér Jaroslav Šilhavý nahrazovat.

Půlka aktuálního kádru reprezentace z Bratislavy rovnou domů? Je to velmi pravděpodobné. Své hráče si chce stáhnout Slavia, Viktoria Plzeň i Sparta.

Národní tým, potažmo Fotbalová asociace České republiky, ale podle paragrafů nemá žádnou povinnost takovému naléhání nejsilnějších klubů vyhovět. Půjde tedy o žhavou diskuzi, kterou česká klubová top trojka nebude chtít prohrát.

Ze slávistů už během týdne opustil sraz třetí brankář Ondřej Kolář, který po prvním pozitivním testu, který měl masér Eduard Pousta, nechtěl ze své pozice nic riskovat. Dál zbývá v týmu Jaroslava Šilhavého ještě Jan Bořil, Vladimír Coufal, David Hovorka, Ondřej Kúdela, Petr Ševčík, Lukáš Masopust a Lukáš Provod.

Viktoria vyslala dvojici Lukáš Kalvach a Jakub Brabec.

Sparta Adama Hložka, Bořka Dočkala a Ondřeje Čelůstku.

Obecný plán pro stažené fotbalisty má být jednoduchý. Rovnou do izolace a podstoupit testování.

Kdyby se opravdu klubům podařilo prosadit svou vůli a své hráče by si stáhly k sobě, měla by ještě reprezentace čas povolat náhradníky. Muselo by jich být ale hodně, mužstvo by totiž přišlo hned o dvanáct mužů...

Reprezentace podle protokolu UEFA podstoupí testování před domácí zápasem se Skoty, který se hraje v pondělí, o den dřív, tedy v neděli. Právě tyto testy mají z hlediska UEFA pro domácí mužstvo relevanci (případně kdyby se konaly i v sobotu) a náhradníci by je tedy stihli podstoupit. A pokud by vyšli negativně, mohli by být taky v nominaci.

Diskuze o stahování hráčů má začít hned po utkání se Slovenskem.

