Hráči se ozývají: Chceme hrát dál! FAČR ale řeší i nasazení jiného týmu

Nejdřív euforie z výtečného výkonu i výsledku na Slovensku, pak krutá realita. Českým fotbalistům po páteční výhře 3:1 skončil předčasně reprezentační sraz, pondělní utkání se Skotskem mělo být kvůli přítomnosti koronaviru v realizačním týmu zrušeno. Několik hráčů je ale podle informací iSport.cz připraveno nastoupit a zlobí se, že jim to vedení nechce umožnit. Hledá se totiž cesta, jak duel v Olomouci sehrát pouze s výběrem do devatenácti let…

Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka, Aleš Matějů, Vladimír Darida a Michael Krmenčík. Ti jsou nachystaní a připravení reprezentovat Česko i v pondělí proti Skotsku.

Chtějí hrát, s nakaženými členy realizačního týmu (masér Eduard Poustka, manažer Libor Sionko) nepřišli do kontaktu. A všechny testy na koronavir měli dosud negativní, přesto si mají sbalit věci a sraz národního týmu opustit.

Zmínění jedinci v sobotu dopoledne seděli v jednom autobuse a chtěli zamířit do hotelu v Olomouci, kde by se mohli chystat na následující reprezentační zápas. Hrát chtějí i další, třeba Jakub Jankto a Alex Král. Hygiena ale na základě výsledků testů v pátek doporučila, aby Česko v pondělí zápas se Skotskem vůbec nehrálo. Bojí se, že se nákaza rozšíří i mezi další a vzniknou nepříjemné problémy.

Stále se ale hledají cesty, jak v pondělí k zápasu se Skotskem nastoupit. Podle informací iSport.cz se v tuto chvíli jedná o tom, že by za domácí utkání odehrál výběr do devatenácti let. Jenže to se nelíbí pětici stávajících reprezentantů, kteří by podle všeho v karanténě být nemuseli – mají negativní testy a s pozitivními do kontaktu, který hygiena považuje za zásadní, nepřišli.

„Chceme reprezentovat a není nám to umožněno,“ zní z naštvaného torza hráčů, kteří z původní nominace zbyli.

Tým by nemohl vést Jaroslav Šilhavý

A jaké je reakce vedení FAČR? Pondělnímu utkání se Skotskem hrozí kontumace ze strany UEFA, čemuž se ale chce vedení pokusit zabránit. „FAČR už je v tuto chvíli v kontaktu s UEFA, se kterou diskutuje všechny možné varianty řešení aktuální situace, včetně například odehrání utkání s jiným výběrem národní reprezentace,“ řekl novinářům mluvčí FAČR Michal Jurman.

Pokud by nastoupil odlišný výběr než v Bratislavě, musel by ho vést i jiný trenér než Jaroslav Šilhavý. „Aktuální hráči a realizační tým, kteří opouští sraz, by samozřejmě logicky nemohli v pondělí být součástí případného utkání, ale to teď zbytečně předbíháme,“ podotkl Jurman.

Členové reprezentace se podle něj od večera po skupinách přesouvají z Bratislavy zpět domů a do klubů. „Co se týká dalších opatření, v tuto chvíli máme informaci o tom, že na hráče se bude v následujících dnech vztahovat režim vyplývající obecně z hygienického manuálu LFA (Ligové fotbalové asociace), to znamená zkrácená karanténa a následné přetestovaní. Na zbytek týmu s výjimkou hráčů bude uvalena karanténa dle konkrétních pokynů jednotlivých místních hygienických stanic,“ uvedl Jurman.