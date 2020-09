Reprezentace žije! Jak se rodil tým číslo dvě a kdo nastoupí na Skoty?

Sraz českých fotbalistů, kteří byli dodatečně povolaní do národního týmu pro zápas v Olomouci proti Skotsku • Foto pro Sport: Petr Pelíšek

Kapitán Roman Hubník, pět hráčů ze Slavie, jeden ze Sparty, nula z Plzně. Seznamte se, takový je národní tým číslo dvě! Rozmanitá parta sesbíraná ze všech koutů republiky se dnes v Olomouci (20:45) postaví Skotsku namísto původní elitní sestavy Jaroslava Šilhavého, kterou zahnal do karantény koronavirus. „Pět hodin jsme měli na složení týmu. Bylo to velmi dynamické,“ prohlásil zastupující reprezentační kouč David Holoubek. V prvním zápase Ligy národů "áčko" Česka zválcovalo 3:1 Slovensko.

Pojďme si zopakovat, jak šel čas: krátce po vítězné páteční partii se Slovenskem došlo k přelomovému rozhodnutí. Sraz národního týmu kvůli koronavirové nákaze končí, všichni jdou karantény. Se Skotskem se nehraje. V sobotu ráno se věci vyvíjely. Jinak než původně. Po komunikaci s UEFA došlo k revizi stanoviska. Česko složí jiný tým s jiným trenérem a proti Skotsku nastoupí.

Akce dostala grády, věci se řešily kvapem, za pochodu, překotně. Ale povedlo se. V sobotu večer se čerstvě nominovaní hráči trousili zadním vchodem do hotelu v sousedství olomouckého Androva stadionu. „Situace byla velice zvláštní. Dostali jsme za úkol sestavit tým pro zápas se Skotskem, měli jsme na to zhruba pět hodin, bylo to velice dynamické a rychlé,“ pravil David Holoubek, který se z pozice národního kouče výběru U18 stal na tři dny zastupujícím trenérem dospělé reprezentace. „Chtěl bych poděkovat všem klubům a trenérům, kteří mi umožnili nominovat hráče. Děkuju samozřejmě i jim. Přijeli ze všech koutů republiky, jejich odezva byla velice pozitivní. Mají chuť, ochotu a touhu hrát za Česko.“

Ještě v sobotu pozdě večer absolvovali všichni test na nemoc COVID-19. V neděli v jednu hodinu po poledni dorazila pozitivní zpráva, všechny výsledky jsou negativní. Poslední překážka odpadla, bylo jisté, že mužstvo dnes vyrazí proti Skotsku do akce.

Kdo je tedy v nominaci?

Pět slávistů v čele s útočníkem Stanislavem Teclem, stejný počet dodala Olomouc, čtyři hráči dorazili z Baníku, dva z Liberce. Sparta? Mladičký Adam Karabec. Z Plzně nikdo…

Proč? O tom se rozjela diskuse během oficiální tiskové konference. Když měl Holoubek zodpovědět dotaz, zda Plzeň své hráče do mužstva nepustila, doslova prohlásil, že nechtěl do týmů hrající poháry zasahovat. Což samozřejmě nesedělo. Z pětice pohárových zástupců dodali hráče čtyři z nich.

Tudíž zazněl další dotaz Sportu. Následovala znovu vyhýbavá odpověď. „Pro český fotbal je to správné, jen ať jsou kluci připraveni na evropské poháry,“ dodal zastupující trenér.

Buď jak buď, dnes bude spoléhat na jiné koně. Kapitánem je Roman Hubník vracející se do týmu po čtyřleté pauze. Společně s Teclem jsou jediní s herní zkušeností z reprezentace. „V tuhle chvíli je to za daných okolností asi nejlepší tým, který se nám podařil svolat. Doufám, že to uvidíte i na hřišti. Ač je Skotsko favoritem, nenecháme nikomu nic zadarmo,“ bojovně vyhlásil David Holoubek.

Sám byl v téměř totožné situaci před čtyřmi lety. V létě 2016 po derby se Slavií rezignoval na svoji trenérskou funkci Zdeněk Ščasný, vedení Sparty nebylo na náhlou situaci připraveno a tým narychlo svěřilo do rukou tehdy šestatřicetiletého zelenáče Holoubka, jenž tehdy na Letné cepoval tým do devatenácti let. Nicméně léčba šokem se vyvedla. Mužstvo pod vedením mladého kouče v Evropské lize srolovalo Inter Milán 3:1!

„Trochu jsem si vzpomněl, bylo tam takové lehké déjà vu, nicméně k Interu se nevracím. Tahle doba je divná, špatná, dělá neplechy nám všem. Prostě jsem tady v této roli a zítra se pokusíme zvládnout zápas takovým výkonem, abychom byli úspěšní,“ pronesl.

Kdyby došlo na stoprocentní déjà vu, určitě by se nikdo nezlobil. Kromě Skotů, samozřejmě…

Jak by měla vypadat sestava na Skotsko Mandous

Holeš - Hubník - Jemelka - Zelený

Jánoš - Havlík

Malínský - Budínský - Pešek

Tecl

Nominace na zápas se Skotskem:

Brankáři: Filip Nguyen, Aleš Mandous, Jakub Markovič

Obránci: Jan Juroška, Roman Hubník, Ondřej Karafiát, Václav Jemelka, Daniel Holzer, Jaroslav Zelený, Šimon Gabriel, Tomáš Holeš

Záložníci: Adam Jánoš, Radim Breite, Adam Karabec, Marek Havlík, Tomáš Malínský, Roman Potočný, Lukáš Budínský, Jakub Pešek, Tomáš Solil, Jáchym Šíp

Útočník: Stanislav Tecl, Antonín Růsek