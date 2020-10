Darida: Izrael je důležitý i vzhledem ke Skotsku. S Hertou chce výš

Každý o něm ví, jak vytrvalý je. Záložník národního týmu Vladimír Darida absolvoval ve středu sedmdesát minut v přátelském zápase na Kypru (2:1) a je připraven i na následující zápasy Ligy národů v neděli v Izraeli a následně ve středu ve Skotsku. „Cítím se dobře,“ vzkazuje Darida.

Co si odnášíte ze zápasu proti Kypru, který jste vyhráli 2:1?

„Myslím, že si můžeme vzít pozitiva, protože to, co jsme si řekli na tréninku, jsme plnili. Až na dvě pasáže, kdy jsme nechali Kypr trochu hrát. Myslím, že to bylo dobré, jen je škoda, že jsme nepřidali víc gólů.“

Rozhodl jste gólem z penalty. Nechtěl jít i někdo jiný? Koukali jste na sebe s Antonínem Barákem.

„Dopoledne jsme si říkali, kdo je určený na rohy, na přímáky i na penalty. Určení jsme byli tři, já si věřil, vzal jsem si míč a šel na ni.“

Dá se čekat, že trenér Jaroslav Šilhavý vás bude využívat i v dalších dvou zápasech v Izraeli a ve Skotsku. Jak jste na tom fyzicky a máte s koučem nějakou dohodu ohledně vašeho vytížení?

„Uvidíme, jak to trenér poskládá. Já jsem každopádně připravený a cítím se dobře. S trenérem jsme se o mém vytížení zatím konkrétně nebavili.“

Co očekáváte od nedělního zápasu v Izraeli v rámci Ligy národů?

„Utkání v Izraeli bude důležité. Pokud bychom ho zvládli, do Skotska se nám pojede mnohem líp. Myslím, že to bude možná i trošku podobné Kypru. Budeme zase mírný favorit a budeme si tam odtud chtít odvézt tři body.“

Bude těžké navázat na výkon proti Slovensku, kde jste před měsícem hráli dobře a zvítězili 3:1?

„Když se zapojíme se stejnou energií, se stejným elánem, jako jsme hráli na Slovensku, kvalitu na zopakování výhry máme. Věřím, že předvedeme dobrý výkon.“

Pojďme k Hertě. Jak jste spokojený se vstupem do sezony?

„Po bodové stránce moc spokojeni nejsme, máme tři body ze tří zápasů. Ale po herní stránce až na jeden poločas s Frankfurtem to bylo dobré. Věřím, že po reprezentační přestávce uděláme body a budeme v tabulce někde trošku jinde, tam, kde chceme být.“

Naposledy jste prohráli na Bayernu 3:4. Všechny góly soupeře dal Robert Lewandowski, ten poslední úplně na konci z penalty. Jak moc vás to mrzelo?

„Hodně. Moc často se nestává, že by někdo dal tři góly na Bayernu. Když jsme je dvakrát dotáhli, věřil jsem, že bod, který jsme si určitě zasloužili, si odvezeme. Bohužel pak Lewandowski předvedl svou kvalitu a dal nám čtvrtý gól.“