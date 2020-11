Triumf ve skupině Ligy národů. Jak Čechům přiblížil baráž MS?

Národní tým využil naději, že postoupí v Lize národů do nejvyšší divize mezi evropskou elitu a v jejím dalším ročníku se bude měřit s giganty, jakými jsou Španělsko, Itálie, Anglie, nebo Francie. Češi postupují díky výhře nad Slovenskem ( ONLINE ZDE>>> ), a pomohli i Izrealci, kteří obrali Skoty. Triumf ve skupině Ligy národů výběru trenéra Jaroslava Šilhavého také výrazně přiblížil účast v baráži o mistrovství světa v roce 2022 v Kataru. Jak to?

Evropa má pro světový šampionát v Kataru, kterého se zúčastní dvaatřicet mužstev, vyhrazeno třináct míst. Jak je obsadí?

UEFA kvalifikaci, která se losuje 7. prosince, rozdělí do deseti skupin, deset vítězů z nich postoupí přímo na mistrovství.

O zbylé tři fleky se popere dvanáct celků v dodatečné baráži. Tu si zahraje deset týmů z druhých příček ve skupině a doplní je dvě mužstva z Ligy národů. Dvanáct týmů bude rozděleno po čtyřech do tří mini pavouků, z každého postoupí na MS vítěz.

Co potřebuje Šilhavého tým v Lize národů?

Právě ona dvě místa z Ligy národů jsou momentálně pro Čechy zajímavá, protože už právě končící ročník nové reprezentační soutěže pod hlavičkou UEFA kvalifikaci o mundial v Kataru ovlivňuje. Jsou totiž určena pro vítěze skupin Ligy národů, kteří se seřadí podle zisku bodů.

Přednost mají vítězové z divize A. Pokud by však čtyři nejlepší týmy z této kategorie skončily v řádné kvalifikaci do druhého místa ve své skupině, propadla by možnost účasti v baráži vítězům v divizi B, kde hrají i Češi.

V áčku už vyhrály své skupiny Španělsko a Francie, další dvě vedou Italové a Belgičané. U těchto zemí je docela dobrý předpoklad, že do druhého místa v kvalifikaci o mistrovství světa skončí. Jak to vypadá v béčku?

Češi by po nutné výhře nad Slovenskem získali dvanáct bodů. Ve skupině 1 zatím kralují Rakušané, kteří mají už dvanáct bodů před svým posledním zápasem. Ve skupině 3 posbírali Rusové a Maďaři osm bodů, ti český tým přeskočit nemohou. Naopak dosud vedoucí Wales ve skupině 4 už nyní nashromáždil třináct bodů, tudíž by byl v celkovém žebříčku jistě před Šilhavého mužstvem.

Pokud by Češi skupinu vyhráli, byli by velmi pravděpodobně sedmí v pořadí čekatelů na baráž. Pak by potřebovali, aby maximálně jeden celek před nimi skončil v kvalifikaci ve své skupině hůř než druhý. Výběr trenéra Šilhavého může samozřejmě v kvalifikaci také skončit do druhého místa, pak by tuhle pomoc nepotřeboval.

Každopádně triumf ve skupině Ligy národů přináší tuhle zajímavou možnost. Důležitý dodatek: Baráž nebude snadná. Ten, kdo z ní bude chtít projít na šampionát, bude muset vyřadit dva soupeře.

Co se změnilo?

Minulý boj o mistrovství světa v Rusku probíhal v Evropě jinak. Skupin bylo devět, z nich postupovali vítězové a osm nejlepších mužstev z druhých míst se utkalo o čtyři místa v baráži. Smůlu měli tehdy třeba Slováci, kteří skončili sice druzí, ale měli z týmů na této pozici nejméně bodů, a tak do baráže nešli. Češi v poslední světové kvalifikaci obsadili ve skupině třetí místo za Německem a Severním Irskem.