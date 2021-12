Sadílek si přál Nizozemsko: Setkání s Cristianem? Nezapomenutelné

Na podzim využil šanci, prosadil se až do základní sestavy a národnímu týmu velmi pomáhal. Michal Sadílek se těší i na Ligu národů. Čeští fotbalisté změří síly s vynikajícími týmy, což mužstvu pomůže v případě, že se bude chystat na zimní světový šampionát do Kataru. „Jsou to hodně atraktivní soupeři,“ okomentoval 22letý záložník nizozemského Twente skupinu, kde reprezentace narazí na Španělsko, Portugalsko a Švýcarsko.

Co říkáte na los?

„Z prvních dvou košů to bylo co národ, to zajímavé jméno. Španělsko a Portugalsko jsou určitě i pro diváky hodně atraktivní soupeři, navíc Česko se s nimi nesetkává často.“

Přál jste si zrovna tyhle soupeře?

„Když jsem měl doma jako pozadí v televizi zapnuté losování a sledoval to, říkal jsem si, že by bylo určitě zajímavé se znovu setkat s Nizozemskem. Kvůli tomu, že jsme je porazili na EURO, by to bylo hodně pikantní, lidé to u nich mají hodně v paměti. Portugalsko, Španělsko i Švýcarsko jsou určitě velmi těžcí soupeři, bude to pro nás slušná prověrka.“

Láká vás na hřišti víc změření sil s Cristianem Ronaldem, nebo se Španělskem, kde je plno mladých, zajímavých hráčů?

„Cristiano Ronaldo je obrovské jméno, po každého hráče je nezapomenutelné, když se s ním potká. Doufám, že bude fit a pořád nastupovat za reprezentaci.“

Pomůžou vám v tak těžké skupině zkušenosti z EURO?

„Určitě. Tým má za sebou spousty těžkých zápasů, kluci minulou skupinu v Lize národů vyhráli, to také hodně pomůže. Tým je na takové zápasy připravený.“

Na které mužstvo si nejvíc věříte?

„Lidé asi budou nejvíc očekávat od zápasu se Švýcarskem, že máme asi největší šance. Ale když se podíváme na poslední mistrovství Evropy, tak Švýcarsko porazilo Francii a postoupilo přes ni. Jdou nahoru, mají hráče v top ligách s velkou kvalitou. Člověk si nevybere. Ani nejde říct, s kým máme největší šance, každý zápas bude extrémně těžký. Musíme být v optimální formě, abychom měli šanci uspět.“

V případě, že by se vám podařilo v jarní baráži projít na mistrovství světa, půjde o ideální průpravu na zimní šampionát v Kataru, je to tak?

„Určitě. Pokud jsem to správně pochopil, před mistrovstvím světa jsou tohle jediné zápasy, které reprezentace odehrají. Určitě by šlo o výborný test, ale nejdřív musíme udělat krok v březnu a na mistrovství světa se probojovat.“

Neobáváte se nešťastného červnového termínu na závěr náročné sezony?

„Kvůli mistrovství světa, které se netradičně hraje v listopadu a prosinci, to bude všechno jiné. Nikdo to nezažil, bude hodně těžké najít nějaké volno a vyjít vstříc hráčům, kteří mají velké vytížení. Sezonu v Holandsku budeme začínat asi o tři týdny dřív, než obvykle. Ale nastoupit za národní tým je vždycky čest, každý má radost, když se objeví v nominaci.“

Těšíte se na to, že v Lize národů už může být vaše role v národním týmu výraznější? Na podzim jste odehrál několik výborných zápasů.

„K tomu, že jsem naskočil, mi pomohlo zranění několika hráčů, dostal jsem šanci a mohl se ukázat. Musím nadále stoprocentně pracovat v klubu a ukazovat kvalitu, být vytížený, abych měl šanci na další nominace. Je to na mě. Když se mi bude dařit, pak je větší šance. Ale určitě se neberu za nějakého klíčového hráče pro nároďák, tam máme daleko větší jména. Je pro mě čest, že tam můžu s nimi být.“