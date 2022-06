Vrbův beton na Španělsko. Dlouho jsme se chystali jinak, vzpomíná Sivok

V novodobé éře nasedli na španělský kolotoč pětkrát, vydolovali z něj jedinou remízu. Čeští fotbalisté si naposledy zahráli proti světovým i evropským šampionům na EURO 2016. Úvodní duel ve Francii prohráli těsně 0:1, Pavel Vrba tehdy nachystal urputný defenzivní blok. „Pro oko diváka to moc nebylo, ale vsadili jsme na to a málem jsme uhráli remízu,“ vzpomíná pro iSport.cz Tomáš Sivok, tehdejší klíčový stoper a zástupce kapitána.

Jak uspět proti technickým velmistrům, zakladatelům stylu tiki-taka? Věru nelehký úkol. Veskrze máte dvě možnosti – zalézt do hlubokého bloku, držet těsný výsledek a doufat v úspěšný brejk, nebo vystrčit růžky a aktivním presinkem bourat španělskou výstavbu. Přesně tohle dilema řešil Pavel Vrba, když vymýšlel taktiku na vstup do evropského šampionátu v Toulouse.

„Dlouho jsme se chystali tak, že zápas s nimi budeme chtít hodně hrát, začínat výstavbou od brankáře. Trenér Vrba ale od toho den před zápasem ustoupil. Asi si vyhodnotil to, že by to nemuselo vůbec dopadnout dobře,“ říká Tomáš Sivok, který utkání odehrál ve stoperské dvojici s Romanem Hubníkem.

Vrba vyrukoval s typickým rozestavením 4-2-3-1, nicméně hráče držel na obranné uzdě. Většinu času se bránilo v osmi lidech pod balonem, nahoře zůstávali pouze Rosický s Necidem. Český kapitán na EURO vyrazil po vleklých zdravotních trablích. Za Arsenal celou sezonu nehrál, před turnajem stihl tři přípravné duely a šel na věc. V zápase hlídal Iniestu a snažil se narušovat rozehrávku.

„Vsadili jsme na hlubokou defenzivu, fanouškům a všeobecně kritikům se to moc nelíbilo. Ale pokud bychom to otevřeli, dostaneme možná tři kusy a bylo hned po zápase. Pro oko diváka to moc nebylo, škoda, že to nepřineslo ovoce,“ loví Sivok v paměti červnový duel, od kterého brzy uplyne už šest let.

Jak zápas vypadal? Takřka výhradně se hrálo na české polovině, španělští stopeři se často vysouvali téměř před velké vápno. Zákopová válka ale z českého pohledu dlouho vypadala dobře, Vrbovi svěřenci mohli dokonce dvakrát skórovat. V nastavení proti Daridovi výborně zasáhl De Gea.

„Úspěšně jsme přežili dvě šance, ale v závěru dostali nešťastný gól hlavou od Piquého po standardce. To byla škoda,“ vrací se Sivok k průběhu utkání. Nemělo se přeci jen hrát odvážněji? „My jsme neměli mužstvo na to, abychom s nimi hráli otevřený fotbal,“ kroutí hlavou.

Zápas dopadl drtivým držením míče pro Španělsko 67:33, na přihrávky 694:240, poměr střel byl 17:7 (na branku 5:3). Vrbův soubor schytal za ustrašený vstup do šampionátu kritická slova. Rozpačitý turnaj pokračoval nadějnou remízou s Chorvatskem (2:2), v rozhodující chvíli ale přišla porážka s Tureckem (0:2) a Češi mířili domů už po základní skupině.

„Velikost trenéra se hodnotí vždycky podle toho, jestli zvolí správnou taktiku. Každý by chtěl hrát stylem Liverpoolu, Barcelony nebo Manchesteru City. Ale musíte na to mít hráče a vědět, zda je váš tým lepší do obrany, nebo do útoku a podle toho uzpůsobit hru,“ říká Sivok. „Proto trenér Vrba asi zvolil správně, byť to pro diváka nebylo moc příjemné. Pokud bychom uhráli remízu, možná nám to stačilo k postupu. Na Španělsko jsme v té době opravdu neměli.“

Dnes v Edenu si možná Češi dovolí pod Šilhavým víc. Španělé jsou mnohem zranitelnější, zlatá generace kolem géniů Xaviho, Iniesty pomalu končí. Přesto se dá od Španělska čekat technický, dominantní styl na míči. Na českých hráčích bude, aby to favoritovi skupiny co nejvíc znepříjemnili.

„Pokud trenéři usoudí, že mají Španělé problém s vysokým presinkem, tak to na ně spustí. Byl jsem na zápase proti Švýcarsku, hráli jsme náročný fotbal, Švýcaři dělali spousty chyb vzadu v rozehrávce a měli s tím problém. O Španělích je známé, že jim balon nepřekáží, ale pokud má tým propracovaný vysoký presink, není to pro žádného soupeře příjemné. Třeba doma proti Anglii to klucic hráli a zvládli to,“ soudí Sivok.

Španělsko - Česko 1:0 (0:0)

Branka: 87. Piqué. ŽK: 61. Limberský. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Polsko).

Španělsko: De Gea - Juanfran , Piqué , Ramos , Alba - Fabregas (70. Thiago Alcantara), Busquets , Iniesta - Silva , Nolito (82. Pedro ), Morata (62. Aduriz ). Česko: Čech - Kadeřábek , Sivok , Hubník , Limberský - Gebre Selassie (86. Šural ), Plašil , Rosický (88. Pavelka ), Darida , Krejčí - Necid (75. Lafata).