Autor superlobu Poborský: Od Kuchty ideální, nešlo to udělat líp

Jak se vám provedení Jana Kuchty líbilo?

„Jen těžko to šlo udělat líp. Nebo jinak, nešlo to udělat líp. Míč letěl krásně až do sítě, bez dopadu předtím, takhle je to ideální.“ (smích)

Může se v takové chvíli na střelci projevit únava? Mám na mysli, jestli by to zadýchanější hráč řešil raději jednoduše, zatímco Kuchta měl zjevně pořád dost sil.

„Únava ani ne. Když vaříte, už je celkem jedno, jestli chcete provést technické, nebo silové zakončení. Možná pro ty silové typy je to v tu chvíli složitější, protože už nemají dost energie, aby to praštili zprudka k tyči. V tomhle případě jde ale spíš o to, jak je nastavený dlouhodobě sám hráč, tedy jak je zvyklý ty situace řešit, jestli šikovně, hlavou, nebo ránou.“

Takže Jan Kuchta, technik?

„No jo, Honza je pro mě skutečně příjemným překvapením celého srazu, působí na hřišti velmi zkušeně, věci řeší s rozumem, klidem. Jako v tom zakončení. Valil na bránu a u toho si stihl zkontrolovat, jak to vypadá za ním, jak daleko je obránce, který ho naháněl, takže věděl, kolik na to má času, že na to nemusí chvátat. Dal si záležet a provedl to skvěle.“

Když chválíme, řekneme taky, že si jde pro lepší angažmá? Teď se to řeší už proto, že hraje v Moskvě…

„Určitě ví, co se děje v klubu, a co se děje obecně v zemi, kde si vydělává fotbalem. A kde to taky může být z tohohle pohledu těžší a těžší… Má šanci se ukázat a tu naplno využívá, možná, že i využije.“

Ještě k jednomu tématu, které deník Sport rozvíjel po vítězném utkání nad Švýcarskem. Tandem Kuchta a Patrik Schick, sedí vám to?

„Mohlo by to klapat. Oba jsou jiné typy a protiklady se zvlášť v tomhle případě krásně přitahují. Jeden je dříč, zarputilý, ale i s dobrou technikou a řešením, Schick si zase umí najít místo a precizně zakončovat. I když to má Kuchta taky, jak vidíme… Ukazuje se, že už nemáme jen jednoho elitního útočníka, ale dva.“