Šilhavého tři systémy: Brabec při převratu vynikl, vlevo je problém

Během dovolenkového srazu potvrdil, že národnímu mužstvu dal se spolupracovníky už definitivně druhou (až třetí) tvář. Trenér Jaroslav Šilhavý využil ve všech duelech Ligy národů systém se třemi zadáky. Trenéři občas prohodí, že herní systém, rozestavení, není svět. Tým má být elastický a přizpůsobivý. Je to však spíše odvádění pozornosti. Taktický plán je zásadní - navíc má mraky poloh. Reprezentace ukázala v Lize národů, že našla další volbu. Je to dobře, soupeř netuší, na jakou variantu se nachystat.

„Ani trenérský štáb pravděpodobně nepočítal s tím, že získají tolik bodů a ještě se budou prezentovat takovou hrou. V určitých pasážích splňovala to, co jsem si představoval, že nároďák chce hrát,“ okomentoval duely se Španělskem (2x), Portugalskem a Švýcarskem expert Erich Brabec. „Tým chválím,“ vlastně přitakal kouč Jaroslav Šilhavý.

Češi brali čtyři body za výhru nad Švýcarskem a domácí plichtu se Španělskem, přičemž o výhru přišli v nastavení druhého poločasu. Poté padli v Lisabonu i Málaze.

Ve všech utkáních zvolili rozestavení se třemi stopery, čtyřčlennou zálohou a třemi útočníky. Po baráži mistrovství světa ve Švédsku a následném přáteláku ve Walesu to byl další krok k tomu, aby tým dostal systém se třemi zadáky do krve.

Ukázalo se, že to může být cesta vpřed. Přitom v minulosti nejel přes variantu se čtyřmi zadáky vlak. Nyní je to jinak.

Zásadním faktorem je výkonnost středního stopera Jakuba Brabce. Stal se lídrem týmu hned vedle Tomáše Součka. „Tři stopeři hráčům sedí lépe. Vynikl Kuba Brabec jako organizátor a dirigent obrany,“ přikývl Erich Brabec. Rovněž David Zima na pravé straně byl ve slušném rozpoložení. To máme dvě místa ze tří, schází jedno.

„Na levé straně máme personální problémy, tam to nefungovalo tak, jak mělo,“ potvrdil Brabec všeobecný názor.

V prvním utkání nastoupil Ladislav Krejčí mladší, zranil se. Mohl by být volbou. Po něm naskočil Aleš Matějů, tady to opravdu nebylo ono. Ve druhé půli v Portugalsku a ve Španělsku dostal šanci Václav Jemelka. Byl lepší než Matějů, ale i on potvrdil, že na tomto místě je třeba hledat.

Řešením může být Tomáš Holeš, nejlepší hráč ligy. Šilhavý ho sice stejně jako kouč Slavie Jindřich Trpišovský radši vidí ve středu zálohy, kde kryje záda Tomáši Součkovi, ale na stoperu nastoupil například ve Švédsku.

Navíc se jeho sesunutím do zadní linie otvírá možnost pro Michala Sadílka, který během právě skončeného srazu naskakoval vedle Součka ve středu zálohy. „Hrálo se mi s ním výborně. Doufám, že i jemu se mnou,“ podotkl kapitán. Šilhavý by tak dostal do hry dva muže, kteří by v základu měli bezesporu být.

Pak tu máme další ošemetná místa, znovu na levé straně. V záloze (či na beku při čtyřobráncovém systému) se zdá být správným řešením Jaroslav Zelený. Přestupuje do velkého klubu, ve Spartě může jít nahoru.

Co křídlo před ním? Většinou naskakuje Adam Hložek, ale viditelně to není jeho ideální post. Spíš by potřeboval hrát podhrot, klidně pod dvojicí Jan Kuchta, Patrik Schick. I to ukazuje, že má Šilhavý dost možností.

Možnosti rozestavení

Varianta rozestavení české reprezentace 4-2-3-1 • Foto iSport.cz

Jde o původní šablonu, které se Jaroslav Šilhavý držel více než tři roky. Proti slabším celkům v kvalifikaci ji zřejmě vytáhne ze šuplíku. Neuralgické místo na levé straně obrany může vyplnit spolehlivým Zeleným. Vedle Brabce se místo druhého stopera nabízí pro Kalase. Pozice šestek jsou v tomto schématu stavěné pro Součka s Holešem. Nedostane se třeba na Kuchtu, jelikož jedinou hrotovou pozici obsadí Schick.

Varianta rozestavení české reprezentace 3-5-2 • Foto iSport.cz

Jde o model z baráže o mistrovství světa proti Švédsku. Stoperská trojice nalevo s Holešem. Vypadává Kalas, jelikož patří naturelem spíše do středu. Přes Brabce se momentálně není možné dostat. Uprostřed se otevře okno pro Sadílka, Zelený se vysune na halvbeka a vpředu se poskládají Schick s Kuchtou. Trenér Šilhavý přiznal, že spojení útočných tykadel je pro něj hodně lákavé. Nedostane se však na Hložka, který svojí typologií nemůže zastat povinnosti halvbeka. Ovšem ano, může vystrnadit Baráka.

Varianta rozestavení české reprezentace 3-4-3 • Foto iSport.cz

Schéma z Ligy národů. Trojice vzadu je neměnná. Ze záložní linie vypadává Barák. Ve středu pole je třeba mobilnějšího hráče, což splňuje Sadílek. Se Součkem si rozumí, což kapitán potvrdil po utkání se Španělskem. V předsazené útočné formaci je zprava kreativec Černý, zleva Hložek a mezi nimi hvězdný Schick. Jde o další nesmírně zajímavou variantu, kterou bude Šilhavý silně zvažovat. Pokud budou všichni adepti základní jedenáctky v září zdraví, proti Portugalsku a ve Švýcarsku by to mohl být klíč k záchraně v elitní skupině.