Schick vs. Ronaldo: CR7 si chce spravit chuť, Čech má motivaci navíc

Na loňském evropském šampionátu si oba připsali pět zásahů. Korunu krále šutérů dostal (řekněme, že dost diskutabilně) Ronaldo. Prý díky tomu, že přidal také asistenci. Na druhou stranu Schick postrčil mančaft do čtvrtfinále, o level výš než bájný Portugalec.

To už je však historie.

Současnost je pro obě zbraně hromadného ničení maličko chmurnější. Ronaldo ještě v sezoně v dresu Manchesteru United neskóroval, Schick se za Leverkusen trefil dvakrát. Pro pány to není nejlepší vizitka, jsou zvyklí na jiná numera.

„Mnozí kluci jako třeba Patrik přijeli s tím, že je to tady nakopne. Myslím, že bude hladový po gólech a prostě to ukáže,“ usmál se kouč Jaroslav Šilhavý.

To ostatně bude platit také pro matadora Ronalda. Vždyť se proti Čechům neprosadil už v červnu v duelu Ligy národů. Na stadionu Sportingu Lisabon, kde se rozvíjela jeho mamutí kariéra, byl i proto evidentně frustrovaný. Ve dvou šancích ho „vyčapal“ Jindřich Staněk, on na oplátku drsně zajel do Václava Jemelky. Červenou kartu nedostal jen proto… Ano, protože CR7 je světová značka.

Každopádně si v Praze bude chtít spravit chuť. Půjde na to po svém, hraje maličko jiným stylem než Schick. Příliš se nezapojuje do napadání, občas si ale dojde pro míč, mihne se i při přípravné kombinaci.

„Pojetí mají trochu jiné. Ronaldo si chodí po hřišti, kam chce. Musíme si ho ale všímat, i když hraje občas trochu mimo, do obranné fáze se tolik nezapojuje. Čeká na balon, který někde vypadne, dostane se do brejku a je nezastavitelný, nebo se hůř zastavuje. Musíme si ho všímat, ale nemůžeme se zaměřit jen na něj. Páťa jde vyloženě do vápna, do koncovky, je to hrotový útočník,“ porovnal Šilhavý. „Ale myslím, že jinak už jsou fifty fifty, na EURO se to ukázalo.“

Schick bude mít ještě další díl motivace – do národního mužstva se vrací po dlouhé pauze zapříčiněné několika zraněními. Letos v červnu scházel kvůli operaci tříselné kýly, proto vynechal start Ligy národů. Naposledy naskočil v kvalifikaci mistrovství světa. V ruské Kazani, kde Česko v říjnu 2021 porazilo Bělorusko 2:0, přispěl k výsledku brankou a asistencí na premiérový reprezentační gól Adama Hložka, dnes už spoluhráče z Leverkusenu.

„Jsem rád, že je zpátky, je to další článek, který potřebujeme,“ netajil kapitán Tomáš Souček. „Chce dávat góly, po dlouhé době se ukázat našim fanouškům,“ přihodil Šilhavý. „Nepřijel jsem v oslnivé formě, ale věřím, že se nastartuju a pomůžu týmu k udržení v elitní skupině Lize národů,“ řekl sám Schick.

Ano, to je zásadní. Příslušnost ke smetánce je prestižní, přináší velké zápasy. Vždyť ve skupině Češi potkávají vedle Portugalců také Španěly a Švýcary. Po čtyřech kolech drží celek třetí místo, rozhodne se v následujících střetech s Portugalskem a ve Švýcarsku.

Úspěch s favoritem je tedy žádán, možná i maličko očekáván. V Edenu, který je vyprodaný, se mančaftu totiž daří. Padla tady Anglie, Švýcaři, remizovalo se tu se Španělskem či Belgií.

„Ne nadarmo se říká, že diváci, a vlastně domácí stadion, jsou dvanáctý hráč. Fanoušci nám vytvoří atmosféru, hraje se líp,“ děkoval Šilhavý. „Hráči jsou vybičovaní, aby soupeře přehráli, což se nám tady teď daří. Byli bychom určitě rádi, aby to tak bylo i po sobotním zápase.“

Pomoci by k tomu měla už ustálená změna systému. Od baráže o světový šampionát hrají Češi s trojicí stoperů. I když nyní mají personální problémy, nedá se čekat, že by Šilhavý od stylu, který se zatím osvědčil, ustoupil.

„O sestavě už máme jasno,“ pronesl na tiskové konferenci necelých třicet hodin před utkáním. Startovací jedenáctku však neprozradil.

Výkon by měl být každopádně lepší než v červnu. V Lisabonu domácí dominovali, vyhráli poměrně lehce 2:0. „Ale ve druhém poločase jsme už byli po zisku míče hodně aktivní. Šli jsme rychle dopředu, měli jsme tam sprintové náběhy a dostávali jsme se do šancí, Adam Vlkanova měl velikou. Musíme být odvážní, oni mají skvělý tým,“ vzpomněl si trenér.

Recept tedy zná. Uvidí se, zda ho mužstvo naplní.