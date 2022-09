Rozkol Šilhavý vs. Schick: příliš defenzivní hra? Přišel čas na změny

Patrik Schick říká: Hráli jsme příliš defenzivně. Trenér Jaroslav Šilhavý si myslí pravý opak: Chtěli jsme hrát vysoko, a to se dělo. Názorový nesoulad mezi klíčovými muži je po výprasku 0:4 s Portugalskem v Lize národů zarážející, před rozhodujícím zítřejším střetem se Švýcarskem varující. Oslovení experti dávají za pravdu kanonýrovi. „Nevšiml jsem si, že bychom hráli aktivně,“ tvrdí Martin Frýdek. Druhý problém? Několik hráčů si do reprezentace přineslo bídu z klubu. Podle deníku Sport nastal čas na změny v sestavě.

Bylo krátce po těžce nevydařené partii s Portugalskem. Porážka 0:4 korespondovala s vývojem zápasu. Češi byli poníženi, zahnaní do kouta jen přihlíželi exhibici. Do mixzóny dorazil Patrik Schick, autor za stavu 0:2 neproměněné penalty. „Neměli jsme šanci. Portugalci byli mnohem lepší a my jsme dělali hrozně chyb. Dopředu jsme skoro nic neměli,“ zkroušeně vyprávěl. Na dotaz, v čem byl problém, odpověděl takto: „Nemuseli jsme hrát až tak defenzivně.“

Šlo o špatně upletenou taktiku, netrefený způsob hry, plánovitě pasivní přístup?

Když byl se Schickovými slovy deníkem Sport konfrontován trenér Jaroslav Šilhavý, zvedl obočí. Věci viděl úplně jinak. „Naopak si myslím, že jsme chtěli hrát odvážně, atakovat soupeře vysoko, minimálně ve středním pásmu. To se také dělo. Měli jsme tam závary,“ stál si za svým.

Diametrálně odlišný pohled na dění na trávníku překvapil. Především u zcela zásadních postav reprezentace. Trenéra a největší hvězdy.

Je evidentní, že Schick vidí fotbal jinak. Je zvyklý na aktivní hru, propracované napadání, vědomou součinnost presujících hráčů, na neustálý tlak na balon a po zisku míče bleskurychlý přechod směrem k brance soupeře. Všechno v rychlosti, bez spekulativního přístupu.

Co však o sobotním večeru předvedla Šilhavého parta?

Pravý opak. Jen pozvolné čekání na smrt. Mátohy pohybující se v hlubokém pasivním bloku ze strany na stranu. A když se občas odhodlají k napadání na polovině soupeře, nesprintují, jen naznačují aktivitu. Proto bylo vše neúčinné, bez efektu a Portugalci si mohli v klidu kombinovat a středem pole se dostávat do nebezpečných prostorů.

„Klukům rozumím, chtějí útočit, dávat góly. Patrik přijel s tím, že si chce spravit chuť. Chtěl být aktivní, penaltu nedal. My ale především musíme hrát účelněji. Myslím, že jsme hráli dostatečně vysoko. Portugalci nám z toho vyjížděli a pak byli nebezpeční. Otevřeně hrát s takovým soupeřem nemůžeme,“ rozpovídal se Šilhavý.

Otevřeně ne, mnohem aktivněji ano. Přece i trenér má v paměti, jak došlo Česko k vítězství nad Anglií, remíze s Belgií, jak do úzkých tlačilo Německo a v červnu taky Španělsko. Podobné situace v Edenu k vidění nebyly.

Navíc to není poprvé, co Schick, či někdo jiný, vyjadřuje nespojenost s defenzivním uvažováním reprezentace. Před třemi lety po lekci 0:5 v Anglii vybídli trenéra ke změně herní filozofie sami hráči. Promluva byla nutná po porážce v Kosovu. Čas od času někdo z hráčů upustí pár slov o tom, že by si přál atraktivnější projev. Naposledy Antonín Barák v pořadu Mundial pro web iSport.cz.

„Jsem nastavený, že mě baví být dominantní v zápase, baví mě techničtí hráči a přál bych si od národního týmu, aby bavil, byl zajímavý, dával hodně gólů, měl hodně šancí, a vypracoval se tam. Myslím, že složení týmu je zajímavé, teď samozřejmě záleží na realizačním týmu, jak s ním budou pracovat a jak to bude,“ pravil hráč Fiorentiny, která je aktuálně pátým mužstvem v Evropě v parametru držení míče.

Ostatně, přiblížit národní tým stylem hry špici Evropy a systematicky pracovat na odvážném přístupu ke hře byl jeden ze zásadních úkolů, které Šilhavý po květnovém prodloužení smlouvy obdržel od vedení svazu. Zatím se to nedaří. Pokud ano, tak jen částečně, v mikropasážích jednotlivých utkání.

Mnohem víc vybočuje nesoulad uvnitř mužstva.

ČESKO–PORTUGALSKO Zdroj dat: Wyscout 1,57 xG (očekávané góly) 1,82 43 % Držení míče 57 % 8/0 Střely/na bránu 13/5 443/377 Přihrávky/přesné 575/503 6 Rohy 5 2 Ofsajdy 1 2 Fauly 6 0/0 Žluté/červené karty 0/0 38/7 Útoky/se střelou 44/13

„Přijde mi divné, že tým je spolu týden, něco nacvičuje a pak každý mluví jinak. Patrik je v pozici nejlepšího hráče a lídra týmu, jeho slova nejdou brát na lehkou váhu. Je zvyklý z Německa, kde se říká všechno na rovinu. Kloním se na jeho stranu. Byl jsem na stadionu, nevšiml jsem si, že bychom hráli aktivně. V sestavě jsme měli sedm defenzivních hráčů, spíš jsme hráli 6 – 3 – 1 než 3 – 4 – 3. Nahoře jsme měli jen tři hráče do ofenzivy, z toho dva, Schick a Hložan, jsou z formy,“ kroutí hlavou Martin Frýdek, finalista ME 1996.

Poněkud smířlivěji se k tématu staví bývalý reprezentační stoper Erich Brabec, nicméně z jeho slov lze vyčíst: stojím spíše za Patrikem. „Dva góly jsme dostali poté, co jsme chtěli vysoko napadat, ale nedokázali jsme se dostat do dobrých prostorů, to je věc druhá. V určitých pasážích bez míče jsme byli aktivní, ale i mně tam chyběla větší aktivita, odvaha směrem dopředu od některých hráčů, která tam prostě nebyla.“

Názorový rozkol Šilhavého se Schickem je pozoruhodný. Neberme ji však jako revoltu. Tak to není. Ostatně, nejednotný postoj k důležité problematice může přinést pozitivní vyústění. I trenér po zápase naznačil, že bude nutné mužstvo svolat k poradě o systému hry. „Stoprocentně si to musí vyřešit, měli by vystupovat jednotně. Vždyť jeden mluví o koze a druhý o voze,“ nechápe Frýdek.

A na srdci má ještě jednu poznámku. Považuje za správné překopat sestavu pro zítřejší rozhodující zápas ve Švýcarsku. Vymést hráče, co jsou z formy, a začlenit borce, co se jim aspoň trochu daří v ligových soutěžích.

„Šilhavka je konzerva, hraje osvědčené kluky. Podívejte, já nehrál v Leverkusenu, a Dušan Uhrin mě do nároďáku nevzal. Tak by to mělo být. Černý je ve formě, tři týdny v kuse čtu, jak je skvělý, a my ho necháme na lavičce. Proč není v mužstvu Chorý? Má formu. Přece není možné, abychom vzali frajera z Indonésie. To není cesta dopředu, ale zpátky. Přitom jsem myslel, že národní mužstvo se má vyvíjet,“ pokračuje Frýdek.

I deník Sport podporuje názor o razantních změnách v sestavě. Mnozí potvrdili slabou formu z klubů. Jmenovitě Adam Hložek s Alexem Králem, ale i kapitán Tomáš Souček. Na zvážení je prostor pro gólmana Jindřicha Staňka. Také na Ondřeje Kúdelu toho bylo moc.

Včera došlo ke třem změnám v nominaci. Zraněné trio Jakub Brabec, Lukáš Masopust a Jakub Jankto nahradili Patrizio Stronati, Ondřej Lingr a Lukáš Provod.