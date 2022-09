Ronaldo v Praze: milý chlapík odvedle. Se Součkem rozebíral penaltu

Ano, „mohl“ za to on. Bezesporu. Na zápas fotbalové Ligy národů bylo rychle vyprodáno. Do Edenu totiž přijel portugalský rek Cristiano Ronaldo. Co ukázal - tedy vedle toho, že přes krvavé zranění v obličeji dovedl mančaft k jasné výhře 4:0 nad českou reprezentací?