Španělsko si zahraje finále Ligy národů. Postup vystřelil v závěru žolík

Španělsko šlo rychle do vedení • ČTK / AP / Peter Dejong

Joselu poslal Španělsko do finále Ligy národů • Reuters

Joselu poslal Španělsko do finále Ligy národů • Reuters

Fotbalisté Španělska podruhé za sebou postoupili do finále Ligy národů. Podobně jako před dvěma lety v semifinále porazili Itálii 2:1 a v neděli si zahrají o trofej s Chorvatskem. To ve středu zdolalo Nizozemsko 4:2 po prodloužení. Úřadující mistry Evropy v neděli čeká duel o třetí místo proti nizozemskému hostiteli letošního Final Four. Dnešní utkání v Enschede rozhodl v 88. minutě střídající Joselu.