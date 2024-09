FAČR vysvětluje ukrajinský Eden. Fanouškům slibuje nové bonusy

Celé prohlášení FAČR „FAČR zvýhodnila hned několik fanouškovských skupin (fanoušci, kteří podpořili českou reprezentaci na Euru, členové FAČR s digitální kartou, permanentkáři Slavie, děti do 150 centimetrů a senioři nad 63 let), ať už slevou, ale zejména týdenním přednostním startem prodeje vstupenek. Od začátku volného prodeje trvalo měsíc, než byl zápas definitivně vyprodaný. Nejednalo se tedy o situaci, kdy by jakákoliv fanouškovská skupina vykoupila vstupenky během krátké chvíle a na jiné zájemce by lístky nezbyly. Zvýšený zájem ukrajinských fanoušků asociace očekávala. Už jenom proto, že v Česku žije početná ukrajinská menšina. Nicméně osmdesát procent nákupů vstupenek bylo uskutečněno z českých e-mailových adres. Omezit nákup vstupenek pouze na české e-maily či IP adresy nebo zvolit nějakou formu adresného ticketingu by proto nemělo výrazný efekt. Asociace od jara pracuje na vytvoření vlastního CRM systému. Jeho součástí mimo jiné bude i zvýhodnění věrných fanoušků při prodeji vstupenek na závěrečné šampionáty nebo nejatraktivnější zápasy, a tento prvek tak pomůže i při prodeji vstupenek na méně atraktivní utkání. Tuto agendu bude zajišťovat nově zřízená pozice fan development manažera, kterou se asociace už dříve rozhodla obsadit a která bude oblast fanouškovství dále rozvíjet.”