POLEMIKA: Krejčí v základu? ANO, využijme pilíř vs. NE, proč ničit formu

České fotbalisty čeká v Lize národů zápas, který může ve skupině B1 hodně napovědět o postupujícím do nejvyšší ligy A. V polské Vratislavi se v pondělí utká s Ukrajinou. Otazník visí především nad jménem Ladislava Krejčího. Ten je na rozdíl od zářijového srazu v jiné formě, za Gironu pravidelně nastupuje v základu. Ale objeví se i v základu reprezentace, která naposledy proti Albánii předvedla slušný výkon? Měl by Ivan Hašek sáhnout ke změně rozestavení nebo základní jedenáctky, která aktuálně funguje? V POLEMICE se přou redaktoři Sportu Pavel Šťastný a Jonáš Bartoš.

Pavel Šťastný: ANO

Jeden z pilířů týmu má místo

Možná je hloupost sahat do stoperské dvojice v momentě, kdy národní tým udržel první čisté konto od loňského listopadu. Na druhou stranu jde těžko opomenout hráče, který se protlačil do sestavy klubu, jakým je španělská Girona. Ladislav Krejčí by zkrátka měl proti Ukrajině hrát.

Na minulém srazu vypadal tuze zle. Hrubě chyboval, ztrácel v rychlostních soubojích, kazil snadné přihrávky, a když na něj útočník zatlačil, jako by se mu rozklepala kolena. Jasně, nedostatků v jeho hře bylo příliš. Víc, než by si reprezentant mohl dovolit.

Ovšem za jeho formu mohla (ne)vytíženost v klubu. V Gironě před výpraskem 1:4 v Gruzii v Lize národů absolvoval pouhých deset minut, to fakt není ideální. Teď se situace výrazně změnila. Krejčí za poslední měsíc odehrál pět utkání, čelil Valencii, Feyenoordu nebo Bilbau. A jistě si vybavíte moment ze zápasu s PSG, kdy doběhl Dembélého a ve vápně skluzem získal míč.

V nedávném období potvrdil, že patří k nejlepším českým stoperům. A před utkáním proti Ukrajině jsou dvě možnosti, jak ho dostat do základní sestavy. Varianta číslo 1: vzadu se přepne zpátky na trojku (což je nepravděpodobné). Varianta číslo 2: jeden z dvojice Vitík a Holeš si v náročném programu odpočine, byť oběma páteční střet s Albánií náramně vyšel.

Přesto by měl trenér Hašek najít Krejčímu místo, vždyť nedávno tvrdil: „Je jedním z pilířů týmu.“

Jonáš Bartoš: NE

Proč ničit formu i systém

Vítězná sestava se nemění. V případě současného nároďáku naprosto pravdivé a zásadní klišé. Pokud to zdravotní stav jednotlivců dovolí, měl by kouč proti Ukrajině vsadit na hráče, kteří výtečně fungovali v pátek s Albánií. Případný návrat Ladislava Krejčího do sestavy znamená sáhnout do fungující zadní řady, která poprvé pod Ivanem Haškem udržela čisté konto.

Jde o značné dilema, den před výkopem zůstával český trenér tajemný, jak se nakonec rozhodne. Ano, Krejčí má nesporné kvality, přínos pro tým, lídrovství. V současné chvíli se ale nevyplatí rvát ho zpátky do základu na sílu. Vyndat skvělého Vitíka? Nebo jistého šéfa defenzivy Holeše? Za mě v této chvíli blbost, jedině z důvodu zdravotního stavu.

Ani v případě někdejšího kapitána Sparty, který se pomalu rozkoukává v Gironě, nemá cenu bořit, co náramně fungovalo na Letné. Pokud to jen trošku půjde, měla by vzadu zůstat čtyřčlenná hráz, včetně Jana Bořila a Vladimíra Coufala. Čas Krejčího v nároďáku jistě zase přijde, ale sahat do zadní linie se většinou nevyplácí.

S nasazením výrazné osobnosti týmu by mohl být spojený i návrat k systému se stoperskou trojicí. V pátek tým vypadal nejlépe pod Haškem, tak proč o tři dny později něco zásadně měnit. Trenér i ze své hráčské kariéry dobře ví, jak je důležitá stabilita týmu a víra v ty, kteří předvedli formu na hřišti.