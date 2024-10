Místo repre párty. Mbappé nechtěl hrát zápasy o ničem, teď ho řeší policie

Kylian Mbappé slaví svůj gól do sítě Alavésu • Cordon Press / ddp USA / Profimedia

Že si Kylian Mbappé umí postavit hlavu a zařídit se dle svého uvážení, je známá věc. V posledních dnech se tak řeší, že kvůli strachu ze zranění odmítá hrát za národní tým „bezcenné“ zápasy (čti Ligu národů) a místo nich odjel za zábavou do Stockholmu. Jenže po jedné z nocí ve švédské metropoli teď čelí obvinění ze sexuálního obtěžování, mluví se i o znásilnění. „Jde o věc, kterou nyní projednává státní zástupce, nebudeme se k tomu více vyjadřovat,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Wikdahl. Co se stalo?

Dle francouzského portálu Footmercato měla hvězda Realu Madrid odmítnout nastupovat za reprezentaci v „bezcenných“ zápasech, zapojit se prý hodlá pouze do klíčových duelů. Důvod? Mbappé se bojí zranění a cílí na Zlatý míč, jenž by v příštím roce rád potěžkal.

Ve Francii přitom nemá ideální pozici. Už jeho jmenování kapitánem vyvolalo u veřejnosti vlnu nevolí, fanoušci si přáli vídat s kapitánskou páskou Antoina Griezmanna. Ten ale minulý měsíc překvapivě uzavřel reprezentační kariéru.

Končící asociační termín vynechal Mbappé oficiálně kvůli zdravotním komplikacím, ač se živě spekuluje o zmíněném strachu ze zranění. Klubové volno tak využil k cestě do Stockholmu, kde minulý čtvrtek vyrazil do ulic. Po večeři v luxusní restauraci pokračoval do tamního klubu, Francie v tu chvíli slavila v Budapešti vítězství 4:1 nad Izraelem.

Právě onu noc mělo dojít podle informací švédského plátku Expressen na hotelu, kde byl pětadvacetiletý útočník ubytovaný, k sexuálnímu obtěžování a znásilnění. O dva dny později nahlásila napadená incident na policii. Jako útočníka uvedla Mbappého.

Švédská policie se případem začala zabývat, nezveřejnila ale žádné podrobnosti. Zároveň nepotvrdila, že se jednalo přímo o znásilnění. „Jde o věc, kterou nyní projednává státní zástupce, nebudeme se k tomu více vyjadřovat,“ informoval policejní mluvčí Daniel Wikdahl.

V současnosti je Mbappé klasifikován jako „důvodně podezřelý“, což je ve Švédsku nejnižší míra podezření. Na hráče se tedy vztahuje úplná presumpce neviny. Útočník celou situaci označil za „Fake News“, jeho kemp rovněž agentuře AFP sdělil, že s nařčením rozhodně nesouhlasí.

I tak se bude muset dostavit k výslechu. Ten by měl absolvovat brzy, stejně jako oznamovatelka napadení.